ДВЕ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ под сумњом да су продавале амфитамин и канабис

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Горњем Милановцу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Чачку, ухапсили су М. Ђ. (1994) и Ј. П. (1981) из Горњег Милановца, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

М. Ђ. се сумњичи да је у саизвршилаштву са Ј. П., од 23. октобра до 7. новембра ове године, продавао амфетамин и канабис особама на подручју Горњег Милановца, међу којима је и један малолетник. 

Претресом стана и просторија које користи М. Ђ. пронађена је вагица за прецизно мерење, као и предмети са траговима прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин.

По налогу надлежног тужилаштва, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву.

Zaustavljen muškarac za volanom sa 3,63 promila alkohola

Pripadnici saobraćajne policije u Čačku sinoć su u Takovu zaustavili tridesetšestogodišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom „fijat punto“ sa 3,63 promila alkohola u organizmu. Vozač je isključen iz saobraćaja i određeno mu je zadržavanje do 12 sati radi istrežnjenja. Policija ga je, zbog prekršaja nasilnička vožnja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, privela u Prekršajni sud […]
СТАРИЈА ЖЕНА ПОВРЕЂЕНА У УДЕСУ У МРЧАЈЕВЦИМА

Данас у поподневним часовима догодила се саобраћајна незгода у Мрчајевцима у којој је повређен пешак. Реч је о старијој женској особи kоја је превезена у Општу болницу у Чачку. – Пацијенткиња је примљена на ургентно пријемно одељење са тешким телесним повредама доњих екстремитета. У току је даља дијагнoстика пацијента – саопштено је из чачанске болнице. […]
ПОЛИЦИЈА ЈОЈ У ТОРБИЦИ ПРОНАШЛА 210 ТАБЛЕТА СА ЛИСТЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ…

С А О П Ш Т Е Њ Е ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у оквиру акције „Гнев“, ухапсили су Љ. Р. (1988) из околине Крагујевца, због постојања основа сумње да је извршила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је, синоћ, у Мрчајевцима, у торбици осумњичене која […]

