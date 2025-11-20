ДВЕ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ под сумњом да су продавале амфитамин и канабис

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Горњем Милановцу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Чачку, ухапсили су М. Ђ. (1994) и Ј. П. (1981) из Горњег Милановца, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
М. Ђ. се сумњичи да је у саизвршилаштву са Ј. П., од 23. октобра до 7. новембра ове године, продавао амфетамин и канабис особама на подручју Горњег Милановца, међу којима је и један малолетник.
Претресом стана и просторија које користи М. Ђ. пронађена је вагица за прецизно мерење, као и предмети са траговима прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин.
По налогу надлежног тужилаштва, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву.