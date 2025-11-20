ГРАДСКО ВЕЋЕ: НАГРАДА ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ 100.800 ДИНАРА
На данашњој седници Градског већа донете су измене и допуне Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“.
Према усвојеним изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, пројекат енергетске санације „За грађане у Србији“ на инсистирање Међународне банке за обнову и развој сада добија назив „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“. Иако у нашем граду до сада, генерално, није било неких притужби на спровођење мера енергетске санације, мада се оне спроводе од 2022. године, обавеза је свих локалних самоуправа да изменом Правилника уведу и формирања комисија за жалбени поступак. Како је навео Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој (ГУ за ЛЕР), јавни позив за мере енергетске санације за грађане биће расписан до половине децембра. О ближим условима конкурса грађани ће моћи детаљније да се информишу на Инфо-дану који ће бити организован у скупштинској сали у уторак, 25. новембра, од 13 до 15 часова.
Градски већници су данас, између осталог, донели и одлуку о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2025. години. Према тој одлуци, за испољену одговорност и посвећеност у раду, противградним стрелцима се додељује новчана награда у нето износу од 100.800 динара.
– Град Чачак има 50 противградних стрелаца распоређених у 25 противградних станица. Поред државе, и Град Чачак обезбеђује једнократну новчану помоћ противградним стрелцима и овога пута то је 100.800 динара (нето), а када се на то додају припадајући порези то износи 120.000 динара. Поред ове награде, локална самоуправа надокнађује и утрошео гориво и обезбеђује одређену ХТЗ опрему и део противградних ракета – рекао је заменик градоначелника Владан Милић.
– Град Чачак већ седам, осам година издваја додатна средства за противградне стрелце. Они имају потписане уговоре са Републичким хидрометеоролошким заводом, али те накнаде су изузетно мале, 4.000 динара месечно по стрелцу и због тога је Град донео одлуку пре седам, осам година да определи додатна средства, како би се наградио њихов рад. Свакако треба напоменути да противградни стрелци имају стално високе оцене за своја дејствовања и залагања на терену – објаснио је начелник ГУ за ЛЕР Гојгић.
На седници је донето и решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2026. годину, као и решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2025. утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони.
Градски већници су, такође, донели решење којим се за чланове Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години именују: Јелена Допуђ, на предлог Друштва новинара Војводине, Владан Стефановић, на предлог Савеза удружења „Асоцијација радио-телевизија Србије“ и Татјана Ћитић (самостална пријава – теоретичари, аналитичари и практичари из области медија). Реч је о другој транши расподеле средстава за суфинансирање медијских пројеката. Од опредељених 20.000.000 динара, за други круг расподеле остало је 5.900.000 динара.
Донета је и одлуку о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години, а реч је о другој транши расподеле средстава.
На седници је донето и решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, градоначелника и Градског већа Ради Ћојбашић, дипломираном правнику из Чачка, јер је истекло пет година од њеног постављења на ту функцију. На место начелника ГУ за стручне службе је новим решењем постављен досадашњи помоћник градоначелника за друштвене делатности Мирослав Петковић, дипломирани правник из Чачка, такође на пет година. Градски већници су донели још једно кадровско решење, а реч је о постављењу Љиљане Станишић, дипломираног правника из Чачка, за начелника Градске управе за опште и заједничке послове на период од пет година.
