ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДНИЧКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА

Спортски центар “Младост” под покровитељством Града Чачка и у сарадњи са Форумом привредника Чачка и ове године организује Радничке спортске игре. Оне ће бити одржане од 7. до 14. септембра.
Због сезоне годишњих одмора и повећаног броја пријављених последњих неколико дана, организатори су донели одлуку да продуже рок за пријављивање и оно ће бити омогућено до 25. августа.
Пријаве морају бити попуњене у електронској форми, са јасно дефинисаним учесницима у свакој дисцилини. Један учесник може да учествује у две дисциплине. Уз пријаву обавезно је приложити копије личних карата такмичара. Пријаву мора потписати и оверити овлашћено лице фирме или институције. Предаје се лично на портирници СЦ “Младост”, Улица Градски бедем бр. 2 од 9 до 14 сати или мејлом rsicacak@gmail.com.
Додатне информације могу се добити позивом на број 064/917-917-9.
Дисциплине: атлетика (бацање кугле, скок у даљ, трчање на 100, 400, 1.000 метара, као и штафета 4х100, надвлачење конопца, обарање руку), бадминтон, баскет, мали фудбал, одбојка, пикадо, пливање (штафета 4х25 метара), рукомет, стони тенис, стреличарство и шах.
В. Д.