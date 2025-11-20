Прогноза времена за 21. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Петак Ујутру облачно са кишом у Бачкој, Срему и Мачванском округу, као и понегде на југоистоку и истоку земље. Током преподнева наоблачење са кишом са северозапада прошириће се и на остале пределе западне Србије, а после подне и увече на све крајеве уз пад температуре. Ветар слаб и умерен северозападни и западни, на југу и истоку јужни. Јутарња температура од 4 до 12 °С, највиша дневна од 5 на северозападу до 19 °С на југоистоку Србије. Током ноћи са осетнијим падом температуре киша ће прећи у снег у планинским пределима југозападне Србије.