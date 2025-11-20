Društvo

Прогноза времена за 21. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

јесен, Фото: Слободан Симеуновић
Фото: Слободан Симеуновић

Петак Ујутру облачно са кишом у Бачкој, Срему и Мачванском округу, као и понегде на југоистоку и истоку земље. Током преподнева наоблачење са кишом са северозапада прошириће се и на остале пределе западне Србије, а после подне и увече на све крајеве уз пад температуре. Ветар слаб и умерен северозападни и западни, на југу и истоку јужни. Јутарња температура од 4 до 12 °С, највиша дневна од 5 на северозападу до 19 °С на југоистоку Србије. Током ноћи са осетнијим падом температуре киша ће прећи у снег у планинским пределима југозападне Србије.

Društvo

Гости из дијаспоре у Градској библиотеци

vladecaglas

Програмом симболично насловљеним „О језику, роде, да ти појем”, Градска библиотека Чачак је у понедељак, 7. августа угостила младе из региона и дијаспоре који већ неколико дана бораве у нашем граду, у организацији Удружења „Светосавске свечаности”. Кроз различите активности, више од четрдесет гостију из дијаспоре, али и матице, упознало је културу и историју града на […]

Спасовдан, фото: СПЦ
Društvo

Сутра је Спасовдан – слава храма Вазнесења Господњег и слава Града Чачка

G. D.

У четвртак, 2. јуна, је Спасовдан – слава храма Вазнесења Господњег и слава Града Чачка.  Програм градске славе – Спасовдана: СРЕДА, 1. јун 2022. године 18,00      Вечерње богослужење – Црква Вазнесења Господњег                Свечана литија – траса: Црква Вазнесења Господњег – Ул. господар Јованова – Пошта  – Ул. кнеза Милоша – Синђелићева улица – Железничка улица – Кужељева […]

КИША, Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

Киша, суснежица и пад температуре

G. D.

ИЗВОР: РТС Данас ће бити слабе кише јужније од Саве и Дунава, а на југоистоку и суснежице, док ће у брдско-планинским пределима падати снег. Јутарња температура од 0 до 5 степени, а највиша од 4 до 7. У Београду јутарња магла, а затим је могућа слаба киша. Температура до 6 степени. У понедељак умерено до потпуно облачно […]

