КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 27. ФЕБРУАРА ДО 5. МАРТА

ПЕТАК, 27. ФЕБРУАР – ТАМО ДАЛЕКО

Кнегиња ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ је објавила аутобиографију под називом „Тамо далеко“ у издању ВУКОТИЋ МЕДИА, приказујући своје успомене и повезаност са народом. Кроз мемоаре, ауторка комбинује лична сећања са ширим историјским контекстом, наглашавајући емотивне тренутке попут смрти њеног оца Павла. Кнегиња Јелисавета доноси причу о целом свом животу, одрастајући у егзилу, браковима и породици…од мучног одрастања, породичне трагедије ( смрт брата Николе ), преко бекства у Америку и холивудског живота кроз који су пролазиле славне филмске личности са којима се дружила, па све до повратка у Југославију (који је био засебна игра судбине), потраге за породичном истином, рехабилитације њених родитеља, фондацијског рада у земљи коју је баш у том тренутку задесио рат…а што је зачињено и кандидатуром на председничким изборима.

Гост: Кнегиња ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ, ауторка књиге „Тамо далеко“ и МАНОЈЛО МАЊО ВУКОТИЋ, издавач књиге.

Организација Књижевни програм

Велика сала у 19.00

ПЕТАК, 6. МАРТ – РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ,,ЦВЕЋЕ НА ДАР“

Упознавање природних материјала и основних техника аранжирања. Како да комад природе дарујемо неком…

Кроз игру са гранчицама, маховином и цвећем, правимо мале пејзаже у облику аранжмана. Препознати лепоте биљака које нас окружују и од њих направити мала уметничка дела. Радионица је за децу од 6 до 10 година.

Ментор: Милица Сретеновић

Пријава за радионицу је путем имејл-адресе: i.aleksic@kulturnicentarcacak.org или броја телефона 064/80 40 252.

Број места је ограничен.

Организација: Програм за децу и младе

Мала сала од 12.00 до 13.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ

Традиционална 45. годишња изложба ликовног стваралаштва аматера Моравичког округа биће отворена 16. марта 2026. године у 18 часова у средњем холу Културног центра Чачак.

Заинтересовани за учешће на изложби, своје радове (највише два) треба да доставе најкасније до 2. марта у канцеларију организатора програма, преко пута билетарнице КЦ Чачак.

