Društvo

СПС: ВЕРУЈЕМО У СНАГУ ИВИЦЕ ДАЧИЋА

Z. Ј. Komentara (0)

Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић јуче је у поподневним часовима примљен у Клинички центар Србије, саопштено је из СПС-а.

– Упркос озбиљно нарушеном здравственом стању, верујемо у снагу Ивице Дачића, који је победоносно одговорио на све животне изазове и искушења до сада и молимо се за још једну његову победу.

Бескрајну захвалност упућујемо лекарима и медицинском особљу Клиничког центра Србије и Клинике за пулмологију који улажу огромне напоре у овој тешкој борби.

Такође, велику захвалност упућујемо председнику Александру Вучићу, премијеру Ђуру Мацуту, министру Златибору Лончару као и свим члановима Социјалистичке партије Србије и пријатељима који су заједно са нама у мислима и жељама за брз опоравак нашег Ивице.

Званичне информације о здравственом стању председника СПС Ивице Дачића саопштаваће лекари – наведено је у саопштењу Социјалистичке партије Србије .

