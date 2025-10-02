ЛЕПРШАВИ КОСТИМИ, ЖИВОПИСНЕ БОЈЕ

ОДРЖАНА „ЈЕСЕЊА ПРОМЕНАДА“, ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ ДРУШТВА „ЧАЧАНИ“
Завичајно друштво „Чачани“ и ове године је организовало манифестацију „Јесења променада“ у којој учествују деца предшколског узраста и васпитачи из предшколских установа „Радост“ и „Моје детињство“. Поводом доласка јесени малишани су пленили маштовитим костимима посвећеним овом годишњем добу. Да би манифестација била видљивија грађанима, пре одласка у Градски парк, деца су у свечаном дефилеу прошетала кроз пешачку зону у центру града, прво до споменика војводи Степи Степановићу, а потом до споменика Надежди Петровић.
У част јесени, Завичајно друштво „Чачани“ је у понедељак, 29. септембра, у Градском парку, на „Јесењој променади“ окупило малишане из чачанских вртића. Поред маштовитих костима, деца и васпитачи предшколских установа „Радост“ и „Моје детињство“ припремили су приредбу посвећену јесени и њеним плодовима. И овогодишњу 19. „Јесењу променаду“ красили су весели жагор малишана, лепршави костими и живописне боје. Окићени венчићима и костимирани у најразличитије плодове јесени, наши најмлађи суграђани су пленили, не само својом појавом, већ и раздраганим рецитовањем, песмом и игром. Завичајно друштво „Чачани“, овом традиционалном манифестацијом, учи децу да се радују плодовима јесени, да чувају животну средину и уживају у Великом парку, највећој зеленој оази Чачка.
– „Јесења променада“ је наша традиционална, најлепша, најквалитетнија и највеселија манифестација у којој се деца из чачанских вртића радују доласку јесени и њеним плодовима. Желели смо да деци покажемо колико је драгоцено зеленило нашег града које је минимално. Пре 19 година, када смо започели реализацију ове манифестације, Чачак је имао 3,25 метра квадратна зеленила по становнику, за разлику од Сомбора који је тада имао 75 метара квадратних зеленила и био најзеленији град бивше Југославије. Поред тога да деца схвате колико је важно проводити време у здравој средини, окружени зеленилом, желели смо да кроз ову манифестацију малишани и њихови васпитачи покажу своју креативност. Увек промовишемо другарство и пријатељство и драго нам је што васпитачи прихватају сарадњу са радошћу и што деца уживају у припремању програма и костима – нагласила је за наш лист Милица Допуђа, председница Управног одбора Завичајног друштва „Чачани“.
„Јесењу променаду“ организује Завичајно друштво „Чачани“, а у реализацији овогодишње манифестације главни координатори су били Милкица Павловић, Драгана Божовић и Ивана Кнежевић.
– Ове године смо желели да деца карневалски прошетају кроз пешачку зону и главне улице, како би скренули пажњу на ову манифестацију. Још једна новина је што су малишани различитим рециклираним материјалима и опалим лишћем декорисали одоре краља и краљице и тако направили два мала уметничка дела. У овогодишњој „Јесењој променади“ су учествовали малишани са својим васпитачима из предшколских група петнаестак вртића обе предшколске установе. Велики парк је био испуњен шареним костимима, а деца и њихови васпитачи су били веома маштовити. Родитељи малишана и пролазници су могли да уживају у „дружењу“ са кишним облацима, принцезама, краљицама, краљевима, вилама, стаблима различитог воћа, индијанцима, кишобранима, цветовима… – навела је за „Глас“ Ивана Кнежевић, чланица Управног одбора Завичајног друштва „Чачани“.
Деца су уживала у програму и, наравно, била одушевљена краљем и краљицом јесени, које је нацртала сликарка Кнежевић. Програм је водила Милица Допуђа, а присутнима се обратио и Драган Ерић, председник Завичајног друштва „Чачани“.
