G.Milanovac

Помоћ за завршетак домова избеглих лица

Председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић потписанo je уговорe за доделу грађевинског материјала и опреме за завршетак и адаптацију стамбених објеката са лицима која су се, као избегла, доселила у Горњи Милановац.

Ова значајна подршка реализује се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије.

– Општина Горњи Милановац води рачуна о свим својим грађанима, а највише морамо повести рачуна о људима који су деведесетих година остали без свог крова над главом, протерани вихором рата са разних територија бивше Југославије и који су се скућили овде, у Горњем Милановцу. Потписали смо уговоре вредне преко два милиона и сто хиљада динара. Јако сам радостан што смо успели да преко Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије добијемо ова средства. Општина Горњи Милановац и Влада Републике Србије, наравно и све институције, гледаће да и у будућности помогну нашим најугроженијим суграђанима који су после недаћа које су их задесиле, ипак изабрали Горњи Милановац да се ту настане и  наставе свој живот. Све су то вишечлане породице, што ме такође радује, јер са што више деце и омладине имаћемо будућност – изјавио је председник Ковачевић.

Корисници су изразили велику захвалност, наглашавајући да ће добијена средства искористити за уређење унутрашњег дела кућа или замену дотрајалих кровова.

Кабинет председника Општине

