ПРВАЦИ СРБИЈЕ

ВЕЛИКИ УСПЕХ КОШАРКАША УДРУЖЕЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЧАЧАК

Спортско удружење глувих и наглувих вратило се у Чачак са још једним одличјем. Овог пута најблиставијим! На Државном првенству глувих Републике Србије у кошарци (5×5), које је одржано 28. септембра, у Нишу, у веома јакој конкуренцији освојили су прво место и у наш град донели златни пехар и медаље. Како кажу у СУГН, такмичење је протекло у пријатној атмосфери и фер игри.

Екипа чачанских „златних“ кошаркаша

Друго место на овом такмичењу припало је екипи домаћина, кошаркашима Ниша, а треће екипи из Јагодине. 

Са кошаркашима из Ниша и Јагодине

На Државно првенство чачански кошаркаши су отишли захваљујући финансијској подршци града Чачка.

Приредила: В. Т.

Фото: СУГН

