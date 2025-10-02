ПРВАЦИ СРБИЈЕ

ВЕЛИКИ УСПЕХ КОШАРКАША УДРУЖЕЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЧАЧАК
Спортско удружење глувих и наглувих вратило се у Чачак са још једним одличјем. Овог пута најблиставијим! На Државном првенству глувих Републике Србије у кошарци (5×5), које је одржано 28. септембра, у Нишу, у веома јакој конкуренцији освојили су прво место и у наш град донели златни пехар и медаље. Како кажу у СУГН, такмичење је протекло у пријатној атмосфери и фер игри.
Друго место на овом такмичењу припало је екипи домаћина, кошаркашима Ниша, а треће екипи из Јагодине.
На Државно првенство чачански кошаркаши су отишли захваљујући финансијској подршци града Чачка.
Приредила: В. Т.
Фото: СУГН