Društvo

Fondacija Porodica i Mark Keating u novoj misiji

G. D. Komentara (0)

Fondacija Porodica i Mark Keating u novoj misiji

Mark Keating, Irac koji već godinama živi u Beogradu, odlučio je da zajedno sa fondacijom Porodica, čiji su osnivači Nikola Rokvić i Bojana Barović pokrene još jednu humanitarnu misiju. Danas je krenuo na put dug 3.000 kilometara biciklom – od Beograda do Krfa i nazad – sa ciljem da prikupi sredstva za pomoć deci koja boluju od kancera.

Autor fotografije – Ana Stefanović

Pre deset godina Mark je, zajedno sa svojim psom Pajom, pešačio 2.000 kilometara, inspirisan porodičnim sećanjima na ratna iskustva sa Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

„Deset godina kasnije odlučio sam da se prisetim tog puta i da započnem novu misiju – vožnju biciklom putevima albanske golgote. Ove godine želim da prikupim 25.000 evra za kupovinu specijalne medicinske opreme koja je od presudnog značaja za lečenje dece na odeljenju Instituta za majku i dete u Beogradu“, kaže Mark.

Mark Keating u Srbiju je prvi put stigao 1993. godine, kao vođa konvoja za Međunarodni komitet Crvenog krsta tokom rata u Bosni. Tada je upoznao svoju suprugu Vesnu Petrović, sa kojom je kasnije godinama živeo u Irskoj. Zajedno su neprestano pomagali ljudima u Srbiji – od organizovanja transporta 40 tona humanitarne pomoći tokom poplava 2014. godine, do brojnih akcija za decu obolelu od raka.

„U svetu u kojem nas svakodnevno okružuju loše vesti, ovakvi trenuci nam daju priliku da učinimo nešto dobro i da pokažemo solidarnost. Pozivam vas da mi se pridružite i pomognete kako bismo zajedno obezbedili deci modernu opremu koja im je potrebna u borbi protiv bolesti“, poručuje Mark.

Podržimo Markovu misiju i pokažimo malim borcima da nisu sami. 

Broj žiro računa fondacije Porodica 170003006643400078

Budite nečiji heroj danas.

Autor fotografije – Ana Stefanović

Slične Vesti

струја, лустер
Društvo

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Планирани радови за понедељак, 1. ЈУЛ

G. D.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Планирани  радови за понедељак, 1. ЈУЛ        Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 01. 0. 2024. године, у временском интервалу од: 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће корисници у Трнави, од раскрснице ка Чачку, поред […]

БЕБЕ
Društvo

ЈУЧЕ РОЂЕНЕ ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас
Društvo

Сутра ПРЕДАВАЊЕ „Воћне ракије – да ли их познајемо?“

G. D.

У четвртак, 18. новембра, у 19 часова, у Стартап центру НТП Чачак, који се налази у Дому културе (бивше позајмно одељење Библиотеке за одрасле) биће одржано предавање на тему Воћне ракије – да ли их познајемо? Предавач је др Бранко Поповић, виши научни сарадник Института за воћарство, а са њим ће разговорати др Немања Милетић.Организатор […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.