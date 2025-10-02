Fondacija Porodica i Mark Keating u novoj misiji

Mark Keating, Irac koji već godinama živi u Beogradu, odlučio je da zajedno sa fondacijom Porodica, čiji su osnivači Nikola Rokvić i Bojana Barović pokrene još jednu humanitarnu misiju. Danas je krenuo na put dug 3.000 kilometara biciklom – od Beograda do Krfa i nazad – sa ciljem da prikupi sredstva za pomoć deci koja boluju od kancera.

Autor fotografije – Ana Stefanović

Pre deset godina Mark je, zajedno sa svojim psom Pajom, pešačio 2.000 kilometara, inspirisan porodičnim sećanjima na ratna iskustva sa Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

„Deset godina kasnije odlučio sam da se prisetim tog puta i da započnem novu misiju – vožnju biciklom putevima albanske golgote. Ove godine želim da prikupim 25.000 evra za kupovinu specijalne medicinske opreme koja je od presudnog značaja za lečenje dece na odeljenju Instituta za majku i dete u Beogradu“, kaže Mark.

Mark Keating u Srbiju je prvi put stigao 1993. godine, kao vođa konvoja za Međunarodni komitet Crvenog krsta tokom rata u Bosni. Tada je upoznao svoju suprugu Vesnu Petrović, sa kojom je kasnije godinama živeo u Irskoj. Zajedno su neprestano pomagali ljudima u Srbiji – od organizovanja transporta 40 tona humanitarne pomoći tokom poplava 2014. godine, do brojnih akcija za decu obolelu od raka.

„U svetu u kojem nas svakodnevno okružuju loše vesti, ovakvi trenuci nam daju priliku da učinimo nešto dobro i da pokažemo solidarnost. Pozivam vas da mi se pridružite i pomognete kako bismo zajedno obezbedili deci modernu opremu koja im je potrebna u borbi protiv bolesti“, poručuje Mark.

Podržimo Markovu misiju i pokažimo malim borcima da nisu sami.

Broj žiro računa fondacije Porodica 170003006643400078

Budite nečiji heroj danas.

Autor fotografije – Ana Stefanović

