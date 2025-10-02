Društvo

У СУБОТУ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ПРИЈЕВОРУ

admin Komentara (0)

У суботу 4. октобра, биће одржани, други по реду, „Михољски сусрети села“, у Пријевору. Отварање манифестације заказано је за 11 часова,

Oвогодишњи „Михољски сусрети“ окупиће и старе и младе житеље бројних чачанска села који ће имати прилику да се друже и уживају у разним спортским надметањима која су некада била карактеристична за наше просторе.

Пријаве такмичара и екипа за спортска надметања се подносе на дан одржавања манифестације.

Организатор манифестације је Град Чачак, а суорганизатор Центар за неговање традиције.

Slične Vesti
Društvo

Nikad veće interesovanje za doček Nove godine na Zlatiboru

G. D.

Nikad veće interesovanje za doček Nove godine na Zlatiboru Zlatibor je destinacija koja tokom čitave godine privlači ogroman broj posetilaca. Najveća prednost ove planine jeste to što svojim turistima pruža sadržaje i atrakcije tokom čitave godine. Za vreme letnjih meseci planina predstavlja izvor raznovrsnih aktivnosti na otvorenom, edukativno -zabavnih sadržaja i prelepih trenutaka u baštama […]
Društvo Kultura

ЈОШ ЈЕДНО НЕОБИЧНО ВЕЧЕ НА “КАРУСЕЛУ”

N. R.

Последње концертно вече Фестивала амбијенталне и етно музике “Карусел”, како организатори најављују, биће потпуно необично и подељено у два чина. Први пут на Фестивалу, вечерас ће бити одржана трибина, под називом “Улога Рома у српској музици”, у којој учествују Драган Ристић из групе “Кал” и Душан Даријевић, као модератор. – Вече својим наступом отвара Дејан Крсмановић […]
Društvo

ФОРМИРАН САВЕТ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА ЧАЧКА

V. S.

ПОДИЗАЊЕ СТОПЕ НАТАЛИТЕТА – БИТКА ЗА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ! Одборници градског парламента су на прошлом заседању усвојили одлуку о формирању Савета за популациону политику Града Чачка. Новоформирани Савет, као стручно саветодавно тело Скупштине града, има задатак да  прати стање у области популационе политике, разматра и предлаже мере за њено унапређење, оцењује постигнуте ефекте и разматра друга […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.