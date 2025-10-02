У СУБОТУ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ПРИЈЕВОРУ

У суботу 4. октобра, биће одржани, други по реду, „Михољски сусрети села“, у Пријевору. Отварање манифестације заказано је за 11 часова,
Oвогодишњи „Михољски сусрети“ окупиће и старе и младе житеље бројних чачанска села који ће имати прилику да се друже и уживају у разним спортским надметањима која су некада била карактеристична за наше просторе.
Пријаве такмичара и екипа за спортска надметања се подносе на дан одржавања манифестације.
Организатор манифестације је Град Чачак, а суорганизатор Центар за неговање традиције.