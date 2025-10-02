У СУБОТУ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ПРИЈЕВОРУ

Nikad veće interesovanje za doček Nove godine na Zlatiboru Zlatibor je destinacija koja tokom čitave godine privlači ogroman broj posetilaca. Najveća prednost ove planine jeste to što svojim turistima pruža sadržaje i atrakcije tokom čitave godine. Za vreme letnjih meseci planina predstavlja izvor raznovrsnih aktivnosti na otvorenom, edukativno -zabavnih sadržaja i prelepih trenutaka u baštama […]

