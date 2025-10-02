Društvo

У 807 ШКОЛА У СРБИЈИ ЈУТРОС СТИГЛЕ ДОЈАВЕ О БОМБАМА

На подручјима свих полицијских управа на територији Републике Србије, данас до 9.30 часова, пријављено је да су постављене бомбе у укупно 807 основних и средњих школа.

Ангажовани су полицијски службеници надлежних полицијских управа и Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције, као и Управе за технику.

О свему је обавештено надлежно тужилаштво.

Полицијски службеници поступају по Инструкцији о начину поступања приликом сазнања или дојаве о постављеном експлозивном средству или направи.

Такође, полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику ће се партнерима у иностранству обратити свим расположивим механизмима међународне сарадње у циљу идентификације пошиљаоца ових претњи.

