ПОДЕЉЕНИ РАОНИЦИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

Општина Ивањица је обезбедила десет раоника за чишћење снега на некатегорисаним атарским путевима. Они су лицима, која интервенишу у зимским условима, подељени jуче. Вредност инвестиције је милион динара.
Предњи раоници омогућиће ефикаснији рад поготову у време интензивних снежних падавина када чистачи не могу да стигну свуда. Посебно су значајни тамо где има старих и болесник становника.
Како најављује председник општине Александар Митровић, за месец дана биће спроведена још једна набавка преко Одељења за пољопривреду.
-На овај начин помажемо људима на терену али и олакшавамо нашим службама у интервенцијама на многобројним путним правцима. Већ су најављене прве снежне падавине и спремно их дочекујемо, казао је Митровић.
Ј.С.