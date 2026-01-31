САРА ЂОKИЋ ВИЦЕШАМПИОНKА НА 200 МЕТАРА

На Првенству Србије у дворани за млађе јуниоре атлетичарка ивањичког „Јавора“ Сара Ђокић је у трци на 200 метара освојила сребрну медаљу истрчавши лични рекорд у овој дисциплини у дворани од 25.24 секунде.
Ово је седма медаља атлетичарке Јавора и репрезентативке Србије на државним првенствима у дворани и на отвореним борилиштима у досадашњој каријери.
Пре наступа на државном првенству Сара Ђокић је освојила и две златне медаље у конкуренцији млађих јуниорки на међународном првенству Београда у дворани на 60 и 200 метара.
Ово сребро има златни сјај обзиром на препреке с којима се суочила најбоља спортисткиња Ивањице у протеклом периоду. Лоши услови на атлетској стази и лоше временске прилике нису дозволили да се тренажни процес одржи на потребном нивоу у децембру, а десила се и повреда на атлетском митингу у Београду за време припрема у атлетској дворани.
„Још једна медаља за Атлетски клуб „Јавор“ и Сару Ђокић на државним првенствима, укупно Сарина седма медаља на државним првенствима, али обзиром на проблеме са којима смо се сусретали у децембру чини ми се једна од најсјајнијих. Сара је рођена за велика дела. Са 16 година је већ велика шампионка која је, поред свих препрека у протеклом периоду, нашла нову снагу и освојила ову велику медаљу на државном првенству. Подршка општине Ивањица за нас у протеклом периоду је била од великог значаја. Надамо се да ће та подршка у години Европског првенства за млађе јуниоре и Олимпијских игара за младе спортисте на којима у дресу репрезентације Србије треба да наступи Сара Ђокић бити још већа и снажнија. Надам се и да ће се атлетска стаза на Јелића пољу довести у боље стање да би могли да се у нашој Ивањици припремамо за ова велика међународна такмичења и представимо нашу општину Ивањицу и државу Србију у најбољем могућем светлу. Велику подршку нам пружа и предузеће „Путеви Ивањица“ што је за нас од великог значаја“, рекао је Сарин тренер Душан Орестијевић.
Ј.С.