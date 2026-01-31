ПИЈАЦА, Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
    НАЗИВ РОБЕ    
Пројино брашно 120-150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 400-500
Парадајз 350
Краставци 450
Тиквице 450
Цвекла 100-120
Спанаћ  
Купус 50-60
Целер 250-600
Першун веза 50-60
Шаргарепа 120-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 50-60
Црни лук 100-120
Бели лук 1000-1300
Шампињони 450
Броколи 600
Празилук 150
Карфиол 350
Плави патлиџан 500
Кисели купус 180-250
Млади лук (веза)        50-60
Ротква 100
Ротквице 100
Боранија  
Корнишони  
Крушке 150-300
Јабуке 100-250
Шљиве  
Грожђе 200-300
Лубенице  
Мед 1000-1400
Диње  
Суве шљиве 500-600
Дуње 400
Мушмуле 300
Трешње  
Кајсије  
Брескве  
Јагоде  
Малине  
Лимун 250
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-250
Лешници 1кг 2000
Језгра ораси 1100-1200
Очишћена живина 289-500
Јаја 15-25
Кајмак 1300-1500
Сир 600-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 35
Кукуруз 35
Јечам 35
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 539
СКУША 870
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 449

Slične Vesti
Društvo

Просек зараде у Моравичкој области у јануару – 81.576 динара

G. D.

Према подацима Републичког завода за статискику, просечна зарада (бруто) у Србији обрачуната за јануар 2024. године износила је 132 372 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 836 динара. У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2024. године номинално је већа за 15,9%, а реално […]

КИША, ФОТО: ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ
Društvo Grad

ДАНАС ВИШЕ СУНЦА, АЛИ КИШОБРАН НЕ ЗАБОРАВИТЕ

G. D.

ИЗВОР: РХМЗ, РТС Понедељак доноси више сунца северу наше земље, а у осталим крајевима и даље променљиво. Поново се очекују киша, пљускови и грмљавина. Биће свежије. Јутарња температура од 12 °С, највиша дневна до 24 °С. И сутра ће бити потребни кишобрани, јер се повремено очекују падавине. Свежије и у главном граду. Температура до 20°С. […]

Црква, фото: Мима Зиндовић
Društvo Grad

Данас је Томиндан – зашто се каже „Свети Тома, седи дома“

G. D.

ИЗВОР: РТС Данас је празник Светог апостола Томе, у народу познатог као Неверни Тома. Слави се као крсна, али и еснафска слава. Свети Тома био је један је од дванаесторице апостола. Чувши речи Исуса, видевши његова чудеса, кренуо је за њим, и није га напуштао до страдања сина Божијег.Припремила Нада Руменић Петрић Није поверовао у […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.