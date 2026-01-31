Slične Vesti
ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „МАЛИ ПРИНЦ“ У оквиру програма „Желео сам да вам оставим нешто сјајноˮ, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, прошлог петка, 31. јануара, отворена је изложа „Мали принц”, ауторке Жане Гњатовић, библиотекарке Градске библиотеке „Карло Бијелицки” из Сомбора. – Изложба је настала 2023. поводом 80 година од првог издања „Малог принца“. […]
КАПИТАЛНА КЊИГА – „ГРАД ЧАЧАК“
ДР СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ О ДЕЦЕНИЈСКОМ ИСТРАЖИВАЊУ У КОАУТОРСТВУ СА ДР ИЛИЈОМ ПОПОВИЋЕМ КАПИТАЛНА КЊИГА – „ГРАД ЧАЧАК“ Управо се из штампе појавила капитална књига „Град Чачак“, настала као резултат вишегодишњег истраживања двојице чачанских универзитетских професора др Илије Поповића и др Светислава Љ. Марковића.Књига на 584 странице скраћеног А4 формата, штампана у пуном колору, повезана у […]
Наградa „Млади Дис” Симони Дмитровић
Стручни жири за доделу Награде „Млади Дис” за 2024. годину, који је радио у саставу Ален Бешић (председник), Марјан Чакаревић и Бојан Васић (чланови), након пажљивог ишчитавања и проматрања пристиглих рукописа је на састанку одржаном 10. маја у Београду одлучио ко ће понети ово вредно признање. Одлука да Награда „Млади Дисˮ за 2024. припадне рукопису […]