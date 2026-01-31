Mост на Чемерници – крај вишедеценијског проблема за 70 домаћинстава у Коштунићима
Велика инфраструктурна улагања обележиће 2026. годину у општини Горњи Милановац. У Месној заједници Коштунићи, изградња моста преко реке Чемернице тече планираном динамиком. Овај објекат је од животног значаја за мештане, јер не само да олакшава свакодневицу, већ и директно спаја село са Прањанима. О значају ових радова и рекордним улагањима, приликом обиласка терена са сарадницима, председник општине Дејан Ковачевић је рекао:
– 2026. година, што се тиче инфраструктуре – путне инфраструктуре и мостова, биће највећа у историји Горњег Милановца. И када кажем у историји, стварно ће то бити тако. Седам мостова градимо у седам месних заједница на територији наше општине, што мислим да се никада није десило до сада. Мост у Коштунићима биће од велике користи за око 70 кућа које се налазе и које гравитирају преко овог моста, што значи да ћемо решити један вишедеценијски њихов проблем, с обзиром на то да су мештани лети реку прелазили без моста, значи само преко речног корита, и то су могли да пређу искључиво трактором и пољопривредним машинама. Зими, наравно, нису имали ту могућност, могли су само да пређу преко пешачког моста. Седам мостова градимо у овој години, чиме ћемо имати највећа инфраструктурна улагања – преко пола милијарде динара општина Горњи Милановац је одвојила само ове године за инфраструктуру и ја се надам да ћемо наш амбициозни план реализовати до краја ове године.
Нови мост на Чемерници биће дуг 18 метара, а пројекат поред саме конструкције обухвата и уређење речног корита, зидање приобаља, као и изградњу приступних путева. Извођач радова је горњомилановачка фирма „Свин“ д.о.о, члан групе „Грамар“ из Београда. Укупна вредност инвестиције износи 20.515.308 динара са ПДВ-ом. Изградњом овог моста, општина не само да решава вишедеценијски проблем за 70 домаћинстава, већ поставља нове стандарде у локалној инфраструктури, улажући укупно више од пола милијарде динара на инфраструктурне пројекте у овој години.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ