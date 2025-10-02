Društvo

ДОЈАВЕ О БОМБАМА У 26 ШКОЛА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

admin Komentara (0)

У више чачанских основних и средњих школа рано јутрос стигле су дојаве о подметнутим бомбама. Учитељи и разредне старешине позвали су родитеље да своју децу преузму из школе, а настава је прекинута из безбедносних разлога.

Према информацијама које смо добили из Полицијске управе у Чачку рад оперативних јединица је у току.

– На подручју Полицијске управе Чачак која обухвата град Чачак и општине Горњи Милановац, Лучане и Ивањицу у 26 школа стигла је дојава о подметнутим бомбама. Од тога у Чачку у 11 образовних установа, у Горњем Милановцу у шест, у Лучанима у четири и пет у Ивањици – саопштено је из ПУ Чачак.

Како је за „Чачански глас“ рекла Слађана Парезановић, директорка Школске управе, ово је ситуација која се понавља, не само у чачанским, већ и у другим школама широм Србије.

– Одмах након што су дојаве о бомбама стигле у школе, сви су поступили по процедури, обавештена је Полицијска управа, ученици су враћени кући. Ситуација је безбедна, нема разлога за бригу и панику међу људима – казала је Парезановић.

Дојаве о подметнутим бомбама стигле су и на мејл адресе основних и средњих школа у Београду, Нишу, Јагодини, Краљеву, Новом Пазару, Врању, Пироту, Сомбору.

В. Ј.

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

НИШТА НЕ ГРЕЈЕ КАО ВУНЕНЕ ЧАРАПЕ

Z. Ј.

Некада се није могло замислити сеоско домаћинство у коме жене нису плеле, хеклале, везле. Свако ко дође у госте обавезно је на поклон добијао вунене чарапе, топле џемпере, рукавице, капе… Данас, све је много другачије, тек у понекој кући наћи ћете жену која у зимско доба своје слободно време проводи у плетењу топлих зимских предмета. […]
Društvo

ЕВАКУИСАН БРЗОМ ИНТЕРВЕНЦИЈОМ ВАТРОГАСАЦА – СПАСИЛАЦА

Z. Ј.

У суботу, 21. јуна, параглајдериста током параглајдинг такмичења на планини Рајац услед јаких удара ветра, изгубио је контролу и заглавио се у крошњи дрвета на висини од 15 метара у чачанском селу Горња Трепча. На сву срећу, човек није био повређен. Упркос отежаним условима прилаза, ватрогасци спасиоци из Чачка извели су технички сложену операцију и […]

ПРАСЕ
Aktuelno Društvo Grad Selo

ЦЕНА ПРАСАДИ СЕ „ДРЖИ“ НА 550 ДИНАРА ЗА КИЛОГРАМ „ЖИВЕ МЕРЕ“

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   05.04   12.04 Пројино брашно 100-150 100-150 Кромпир 100-120 100-120 Пасуљ 350-700 350-700 Паприка 400-500 400-450 Парадајз 200-300 230-350 Краставци 150-200 130-180 Тиквице 150-200 130-200 Цвекла 100 100 Спанаћ 150-200 130-200 Купус 150 100-120 Целер 250-500 250-500 Першун веза 40 40 Шаргарепа 100-150 100-150 Зелени лист купуса 60-80 60-80 Зелена […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.