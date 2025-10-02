ДОЈАВЕ О БОМБАМА У 26 ШКОЛА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

У више чачанских основних и средњих школа рано јутрос стигле су дојаве о подметнутим бомбама. Учитељи и разредне старешине позвали су родитеље да своју децу преузму из школе, а настава је прекинута из безбедносних разлога.
Према информацијама које смо добили из Полицијске управе у Чачку рад оперативних јединица је у току.
– На подручју Полицијске управе Чачак која обухвата град Чачак и општине Горњи Милановац, Лучане и Ивањицу у 26 школа стигла је дојава о подметнутим бомбама. Од тога у Чачку у 11 образовних установа, у Горњем Милановцу у шест, у Лучанима у четири и пет у Ивањици – саопштено је из ПУ Чачак.
Како је за „Чачански глас“ рекла Слађана Парезановић, директорка Школске управе, ово је ситуација која се понавља, не само у чачанским, већ и у другим школама широм Србије.
– Одмах након што су дојаве о бомбама стигле у школе, сви су поступили по процедури, обавештена је Полицијска управа, ученици су враћени кући. Ситуација је безбедна, нема разлога за бригу и панику међу људима – казала је Парезановић.
Дојаве о подметнутим бомбама стигле су и на мејл адресе основних и средњих школа у Београду, Нишу, Јагодини, Краљеву, Новом Пазару, Врању, Пироту, Сомбору.
В. Ј.