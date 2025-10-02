КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 3. ДО 10. ОКТОБРА

ПОНЕДЕЉАК, 6. ОКТОБАР – Представа МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ (ауторски пројекат Бориса Лијешевића), продукција Атеље 212, Београд
Представа Моје позориште је место промишљања, враћа нас себи и личним темама. Ко сам ја? Шта је то што те спречава да будеш свој и аутентичан, да се изразиш? Главни јунак је аутор који постаје сам своја позорница и сам свој садржај, и онда са те позорнице сагледава себе. Током представе моје постаје и наше, у овој дубокој интимној причи лично постаје универзално. Јер сви тумарамо у мраку и трагамо за собом чекајући да нас неко препозна, као што каже Борис у овом свом комаду. Текст и режија: Борис Лијешевић; Улоге: Небојша Илић, Ана Мандић, Војин Ћетковић, Бранка Шелић, Бојан Жировић и Борис Лијешевић.
Улазнице су у продаји, цене су 1000, 1200 и 1500 динара
Представа ће бити одиграна у оквиру редовног програма КЦ Чачак.
Организација: Позоришни програм
Велика сала у 20.00ч.
УТОРАК, 7. ОКТОБАР – ПЕТАК, 10. ОКТОБАР – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК
7. октобар – „Мали кораци, велика сцена” , мини-концерт Балетског студија Културног центра Чачак, Велика сала у 10 часова.
9. октобар – Мјузикл „Чаробни свет”, Плесни клуб Луна, Велика сала, у 10 и 12 часова.
10. октобар – (З)АНИМАЦИЈА, кратки анимирани филмови за децу, Велика сала, у 10 часова.
Организација: Програм за децу и младе
Велика сала
СРЕДА, 8. ОКТОБАР – ТРАГ У ВОДИ
Изложба векторских графика, дигиталних принтова и инсталација, ауторке Биљане Поповић, ликовне уметнице из Београда.
Изложба ће трајати до 21. октобра.
Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00ч.
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 2. И 3. ОКТОБАР – ЈЕДНА БИТКА ЗА ДРУГОМ (крими, драма, трилер)
Велика сала у 19.00ч.
Цена улазнице је 400 динара.