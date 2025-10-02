Културни центар
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 3. ДО 10. ОКТОБРА

ПОНЕДЕЉАК, 6. ОКТОБАР – Представа МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ (ауторски пројекат Бориса Лијешевића), продукција Атеље 212, Београд

Представа Моје позориште је место промишљања, враћа нас себи и личним темама. Ко сам ја? Шта је то што те спречава да будеш свој и аутентичан, да се изразиш? Главни јунак је аутор који постаје сам своја позорница и сам свој садржај, и онда са те позорнице сагледава себе. Током представе моје постаје и наше, у овој дубокој интимној причи лично постаје универзално. Јер сви тумарамо у мраку и трагамо за собом чекајући да нас неко препозна, као што каже Борис у овом свом комаду. Текст и режија: Борис Лијешевић; Улоге: Небојша Илић, Ана Мандић, Војин Ћетковић, Бранка Шелић, Бојан Жировић и Борис Лијешевић.

Улазнице су у продаји, цене су 1000, 1200 и 1500 динара

Представа ће бити одиграна у оквиру редовног програма КЦ Чачак.

Организација: Позоришни програм

Велика сала у 20.00ч.

УТОРАК, 7. ОКТОБАР – ПЕТАК, 10. ОКТОБАР – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

7. октобар – Мали кораци, велика сцена , мини-концерт Балетског студија Културног центра Чачак, Велика сала у 10 часова.

9. октобар – Мјузикл  Чаробни свет, Плесни клуб Луна, Велика сала, у 10 и 12 часова.

10. октобар – (З)АНИМАЦИЈА, кратки анимирани филмови за децу, Велика сала, у 10 часова.

Организација: Програм за децу и младе

Велика сала

СРЕДА, 8. ОКТОБАР – ТРАГ У ВОДИ

Изложба векторских графика, дигиталних принтова и инсталација, ауторке Биљане Поповић, ликовне уметнице из Београда.

Изложба ће трајати до 21. октобра.

Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00ч.

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 2. И 3. ОКТОБАР – ЈЕДНА БИТКА ЗА ДРУГОМ (крими, драма, трилер)

                                                                Велика сала у 19.00ч.

Цена улазнице је 400 динара.

