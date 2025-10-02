Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализовано је 59 пацијената. У респираторном центру смештено је десет пацијената, три су прикључена на респиратор. У протекла 24 часа примљено је седам, а отпуштен је један пацијент. На жалост, преминула су четири пацијента, М.М. (1962) из Лучана (позитиван), И.Р. (1941) из […]
Младић, старости 35 година, повређен при паду са стене, примљен je данас у поподневним часовима на Ургентно-пријемно одељење Опште болнице Чачак. -Пацијент је примљен са тешким телесним повредама вратне кичме – саопштавају из чачанске болнице. Ускоро више информација