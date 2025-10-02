Zdravstvo

Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

G. D. Komentara (0)

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. 

бебе

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

Slične Vesti

Фото архива: М. Лукић, МНА
Društvo Zdravstvo

ЦРНИ ДАН НА КОВИД ОДЕЉЕЊУ: ПРЕМИНУЛА ЧЕТИРИ ПАЦИЈЕНТА

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализовано је 59 пацијената.  У респираторном центру смештено је десет пацијената, три су прикључена на респиратор. У протекла 24 часа примљено је седам, а отпуштен је један пацијент. На жалост, преминула су четири пацијента, М.М. (1962) из Лучана (позитиван), И.Р. (1941) из […]

хитна помоћ
Zdravstvo

Младић тешко повређен при паду са стене

G. D.

Младић, старости 35 година, повређен при паду са стене, примљен je данас у поподневним часовима на Ургентно-пријемно одељење Опште болнице Чачак. -Пацијент је примљен са тешким телесним повредама вратне кичме – саопштавају из чачанске болнице. Ускоро више информација

БЕБЕЕЕЕ
Društvo Grad Zdravstvo

Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.