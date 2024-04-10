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Литерарни конкурс за ученике основних школа Фондације РШУМ и Министарства просвете

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У циљу промоције креативности, подстицања и афирмације литерарног стваралаштва ученика основних школа, давање подршке младим ствараоцима и побољшања њихове видљивости и присуства у широј културној јавности, Министарство просвете Републике Србије и Фондација РШУМ приређују други по реду литерарни конкурс на слободну тему.

На конкурсу могу учествовати аутори млађег основношколског узраста (први циклус основног образовања и васпитања) и ауторе старијег основношколског узраста (други циклус основног образовања и васпитања).

Фото: М. Матовић

Конкурс је отворен до 15.5.2024. године, а радови пристигли након истека рока, као и они који не задовољавају пропозиције, неће бити разматрани.

На основу одлуке именованог жирија који ће вредновати радове, приређивачи Конкурса доделиће по три награде у обе конкуренције. Tакође, биће награђена школа која буде имала највише пријављених учесника.

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