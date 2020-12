Medicinski deo Kriznog štaba predložio da se rade testovi na granici

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se u Beogradu već vide posledice sprovođenja mera za suzbijanje epidemije, i da počinje da blago opada broj novozaraženih koronavirusom.

Kon je za televiziju Prva izjavio da je problem u tome što je i dalje potrebna velika hospitalizacija zbog kovida-19 zbog čega se veliki broj Beograđana i dalje leči van Beograda, bez obzira na novu bolnicu u Batajnici, kao i da je izdržljivost zdravstvenog sistema na svojim granicama.

„Punjenja bolnica će i dalje biti iako je u Beogradu došlo do stabilizacije na visokom nivou i očekuje se spuštanje brojeva“, rekao je Kon.

On je naveo da se danas očekuje 1.200 do 1.400 novozaraženih koronavirusom u Beogradu, dok je u toku protekle nedelje dnevni prosek bio 1.400 do 1.800 novozaraženih, za razliku od situacije od pre toga kada je bilo između 1.800 do 2.200 novih slučajeva infekcije koronavirusom na dnevnom nivou.

Kon je, na pitanje o eventualnim predlozima mera protiv epidemije pred predstojeće praznike, kada se očekuje i dolazak velikog broja ljudi iz inostranstva, rekao da je medicinski deo Kriznog štaba predložio da se rade testovi na koronavirus na granici.

„Alternativa je ulazak velikog broja ljudi koji ne znaju da su zaraženi, a koji će dobiti simptome i morati da se leče u Srbiji“, kazao je Kon.

Na pitanje da prokomentariše pisanje medija da već ima zakazivanja aranžmana za proslavu Nove godine, Kon je odgovorio da „nije realno očekivati da će biti skinute sve mere (ograničavanja okupljanja) za tako kratko vreme“, čak i ako je reč o onima koji su već preležali koronu pa se osećaju „sigurno“.

Kon je rekao da je za suzbijanje epidemije najvažnije da se nose maske, kao i da ukoliko građani ne reaguju na već propisane mere i nisu u stanju da shvate situaciju „onda država mora da shvati i da zatvori sve“.

