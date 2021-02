Meteorolozi upozoravaju: Sutra vetar olujne jačine

U Srbiji će sutra biti umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme, a magle ujutro će ponegde biti po kotlinama na jugozapadu. U Timočkoj krajini će biti oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Uveče i tokom noći sa jugozapada dolazi jače naoblačenje sa kišom.



Najniža temperatura biće od dva do devet stepeni, najviša od osam do 15.

Cele sledeće nedelje biće hladnije vreme, uz prolazna naoblačenja s kišom, na visokim planinama sa snegom. U ponedeljak će u Timočkoj Krajini padati vlažan sneg, a tokom noći je moguća ledena kiša. U košavskom području će duvati umeren do jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata biće i olujnih udara. Vetar će oslabiti od četvrtka.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 6. decembar:

Meteorološke prilike biće nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, bolovi u mišićima i razdražljivost.

Izvor: N1