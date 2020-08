Mihajlović: Radimo tešku deonicu od Čačka do Požege, veoma važnu za ovaj kraj

Obilazeći Pranjane, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, izjavila je danas da je u ovaj deo Srbije uloženo 1.000.000.000 dinara samo za održavanje putne mreže, te da će naredne godine započeti projekat rekonstrukcije 5.000 kilometara lokalnih puteva, od čega će se raditi oko 200 kilometara u ovom delu Srbije.

“Trenutno radimo na 250 kilometara novih auto-puteva, radi se Moravski koridor i Kruševac će do kraja sledeće godine biti povezan sa auto-putem, ali radimo i tešku deonicu od Čačka do Požege, veoma važnu za ovaj kraj, vrednost investicije nije mala, iznosi 450.000.000 evra i duga je 30 kilometara, koju ćemo takođe završiti do decembra 2021. godine”, naglasila je Mihajlović.

Mihajlović je podsetila i da blizu 70 odsto Srbije ima septičke jame, te da je ova Vlada rešila da to promeni i u 70 gradova i opština biće uloženo 2.500.000.000 evra u komunalnu infrastrukturu.

“Komunalna infrastruktura je do sada bila zaboravljena, mi to menjamo. U narednih par godina i mesta poput Pranjana imaće kanalizaciju i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Pokrećemo projekat vredan 2.500.000.000 evra sa kineskim partnerima, i već sledeće godine započeće radovi u najmanje 15 lokalnih samouprava”, zaključila je Mihajlović.

Izvor: MNA