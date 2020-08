Sutra bez struje stanovnici i dela gradskog i seoskog područja

Zbog radova na reviziji trafo stanice Sinđelićeva 1, bez električne energije biće potošači u prvom delu ulica Knez Miloša, Sinđelićeve i Cara Lazara, oko raskrsnice u vremenskom intervalu od 09:00 do 12:00.



Takođe, zbog raskresa rastinja u zoni dalekovoda, bez električne energije biće potrošači u Kačulicama, i delu Lasca u vremenskom intervalu od 08:00 do 16:00 časova.



Menjaće se i dotrajali dalekovodni stub pa će bez napajanja biti potrošači u delu Žaočanima i delu Kačulica u vremenskom intervalu od 09:00 do 15:00.



Zbog radova na izmeštanju mernih mesta bez struje će biti potrošači u delu ulice Obilićeve od Cara Lazara do br.35, u vremenskom intervalu od 10:00 do 11:00, zatim Preljine, naselje Đekići, u vremenskom intervalu od 8:00 do 9:00 i potrošači u delu Goričana, naselje Burojevići,kod pruge, u vremenskom intervalu od 11:00 do 13:00.

Ča Glas