MIHOLJSKO LETO DO DALJNJEG

Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 12, najviša od 23 do 27 stepeni.

Od subote do ponedeljka ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna od 24 do 28 stepeni, u ponedeljak do 29.

Do 26. oktobra biće pretežno sunčano i natprosečno toplo, od sredine sedmice uz manji pad dnevne temperature, ali će ona i dalje biti iznad proseka za ovaj period godine.