МИНИ-САЈАМ КЊИГА У КЊИЖАРИ „ПЧЕЛИЦА“

КЊИГА НИЈЕ ОБАВЕЗА, ВЕЋ ПРИЈАТЕЉ, АВАНТУРА И ЧАРОЛИЈА
У књижари „Пчелица“ је у току Мини-сајам књига, који је почео у понедељак, 18. августа и завршава се у суботу, 23. августа. Књижара, односно, место где књиге проналазе своје читаоце је на новој адреси, у Трнавској 19 А, у посебном објекту у оквиру седишта Издавачке куће „Пчелица“. Посетиоце очекује велики број „Пчеличиних“ популарних издања, али и књига са оштећењима по сајамским ценама. У току трајања Мини-сајма посетиоци остварују попусте од 20% до 60% на сва издања, изузев на радне свеске и комплете лектира. Радно време књижаре је од осам до 18 часова, а суботом од осам до 14 сати.
„Пчелица“ већ традиционално пред почетак школске године одржава Мини-сајам књига. Све „Пчеличине“ књиге, од 18. до 23. августа, читаоци могу купити са посебним попустима, од 20 до 60 одсто, изузев на радне свеске и комплете лектира као део школског програма. Поред наведеног, на попусту од 15 одсто је и гифт програм, који је од недавно и део асортимана „Пчелице“. Привесци, беџеви, свеске, постери, шоље, фасцикле, цегери, слике на платну, свакако могу бити и симпатичан поклон.
– Велика нам је радост што у новом објекту можемо да угостимо све наше читаоце. Мини-сајам књига у нашој књижари није само прилика за куповину, већ и позив на читање од најранијих дана. Ми заиста верујемо да се љубав према књигама не рађа случајно, већ уз подршку, уз добар избор и уз инспирацију и зато желимо да подстакнемо, не само наше најмлађе читаоце и суграђане, већ све родитеље, баке, деке, али и учитеље и васпитаче да нам помогну, да заједно градимо културу читања међу најмлађима, нарочито у овим турбулентним данима, у времену када деца све мање посежу за књигом. Посебно желимо да охрабримо основце да открију колико читање може бити забавно и изузетно важно за њихов развој. Важно је да схвате да књига није обавеза, већ пријатељ, авантура и чаролија која расте са сваком прочитаном страницом и сваком новом прочитаном књигом. Имамо снажну поруку за све наше мале читаоце: „Угаси телефон, упали машту, узми књигу“ – нагласила је Бојана Јовановић, уредница Издавачке куће „Пчелица“.
У „Пчеличиној“ кошници увек ври од маште, креативности и позитивне енергије коју радо деле и са својим читаоцима. Закорачите у свет чаролије који се налази у Трнавској 19А, где ће вас дочекати насмејана лица и дугине боје књига са полица. „Пчелица“ вредно ради од осам до 18 часова, а суботом од осам до 14 сати.
Н. Р.