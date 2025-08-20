струја, лустер
Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 21. август

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 21. 08. 2025. године, у временском интервалу од 8:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у делу села Јежевица, потес Марина воденица (око фирме Еуробет). Планирано је да се радови наставе и наредног дана, 22. августа, у истом временском интервалу.

TRIGLAV, MALJEN, NIŠEVAČKA KLISURA -ALPSKI ADRENALIN (FOTO)

Prošlog vikenda tri planinara „Kablara“ osvojili su vrh Triglav (2.864 m). Bili su „Kablarci“ uspešni i na Master kupu Treking lige Srbije na Maljenu, odakle su doneli četiri medalje, a desetak članova je u nedelju osvajalo vrhove u Niševačkoj klisuri. U akciji Maljen, Kosjerić, Subjel – Master kup Treking lige Srbije i Dani planinara, u […]
NULTA TOLERANCIJA ZA NASILJE U ŠKOLAMA

O nasilju se odavno ne može govoriti kao o nekim povremenim, ružnim slikama koje se dešavaju u našem društvu. Poslednjih godina je dobilo i nove oblike i forme, odnosno osvojilo je i virtuelnu sferu, u kojoj za sada ne postoje efikasni mehanizmi zaštite. Sve oblike nasilja koje imamo u stvarnom životu, poslednjih godina imamo i […]

ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ!

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

