Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 21. август
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 21. 08. 2025. године, у временском интервалу од 8:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у делу села Јежевица, потес Марина воденица (око фирме Еуробет). Планирано је да се радови наставе и наредног дана, 22. августа, у истом временском интервалу.