УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО СТРУЧНО ПУТОВАЊЕ „ОДРЖИВА СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДА СЛОВЕНИЈЕ“ У оквиру програма обуке становништва за одрживи развој пољопривреде за житеље 65 драгачевских и чачанских села, Еколошко друштво „Драгачево“ и Локална акциона група „Драгачево – Јелица – Западна Морава“ су од 13. до 16. маја успешно реализовали стручно путовање „Одржива села и пољопривреда у Словенији“, како […]
НА ДАНАШЊИ ДАН 1754. ГОДИНЕ РОЂЕН ТАНАСКО РАЈИЋ На данашњи дан 1754. године рођен је Танаско Рајић, који је као барјактар са Карађорђем 1804. године подигао Први српски устанак, а био је и командант устаничких снага у Милошевом Другом српском устанку 1815. године. Атанасије (Танаско) Рајић је рођен у селу Страгари под планином Рудник 1754. […]
Na osnovu odluke Predsedništva od 14. oktobra, u Čačku je formiran Gradski odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS), a prva sednica je održana 8. novembra. Za predsednika Gradskog odbora POKS-a izabran je Goran Petković, za zamenika predsednika Marko Trnavac, za potpredsednika Miloš Obrenović, a za predsednika Izvršnog odbora Boris Petrovski. Sedište Gradskog odbora je u […]