Društvo

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО СТРУЧНО ПУТОВАЊЕ „ОДРЖИВА СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДА СЛОВЕНИЈЕ“

G. D.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО СТРУЧНО ПУТОВАЊЕ  „ОДРЖИВА СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДА СЛОВЕНИЈЕ“ У оквиру програма обуке становништва за одрживи развој пољопривреде за житеље 65 драгачевских и чачанских села, Еколошко друштво „Драгачево“ и Локална акциона група „Драгачево – Јелица – Западна Морава“ су од 13. до 16. маја успешно реализовали стручно путовање „Одржива села и пољопривреда у Словенији“, како […]
Društvo

НА ДАНАШЊИ ДАН 1754. ГОДИНЕ РОЂЕН ТАНАСКО РАЈИЋ

G. D.

НА ДАНАШЊИ ДАН 1754. ГОДИНЕ РОЂЕН ТАНАСКО РАЈИЋ На данашњи дан 1754. године рођен је Танаско Рајић, који је као барјактар са Карађорђем 1804. године подигао Први српски устанак, а био је и командант устаничких снага у Милошевом Другом српском устанку 1815. године. Атанасије (Танаско) Рајић је рођен у селу Страгари под планином Рудник 1754. […]
Društvo

FORMIRAN GRADSKI ODBOR POKRETA OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE

N. R.

Na osnovu odluke Predsedništva od 14. oktobra, u Čačku je formiran Gradski odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS), a prva sednica je održana 8. novembra. Za predsednika Gradskog odbora POKS-a izabran je Goran Petković, za zamenika predsednika Marko Trnavac, za potpredsednika Miloš Obrenović, a za predsednika Izvršnog odbora Boris Petrovski. Sedište Gradskog odbora je u […]

