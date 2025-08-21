лето Фото: Александра Мишић
TОПЛО И СУНЧАНО

Упозорење РХМЗ-а због високих температура, у петак непогоде

У Србији топло и претежно сунчано време, осим на северозападу земље где се очекује мало до умерено облачно. Дуваће слаб и умерен ветар, јужних смерова, а у доњем Подунављу, на југу Баната, као и у брдско-планинском подручју на западу и југу земље повремено јак. Температуре од 12 до 38 степени.

Услед умереног и јаког јужног и југозападног ветра у доњем Подунављу и на југу Баната, а од средине дана и широм западне и јужне Србије, повећава се ризик од иницирања и убрзаног ширења шумских и других пожара на отвореном простору.

У Београду ће бити топло и претежно сунчано уз умерену облачност и највишу дневну температуру око 35 степени.

Метеоропатске реакције могуће у благој форми

Очекиване биометеоролошке прилике имаће релативно повољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа.

Благи опрез се саветује особама са срчаним тегобама. Метеоропатске реакције су могуће у благој форми.

Пљускови и грмљавине који се на подручју Србије очекују у петак, локално ће бити праћени градом и јаким или олујним ветром.

Највећа вероватноћа појаве града је у области од западне и југозападне Србије, преко Шумадије и Поморавља даље на исток земље, док ће услова за краткотрајно јак или олујни ветар бити и северније и јужније од ове области.

За конкретне локације издаваће се хитна упозорења један до два часа унапред.

