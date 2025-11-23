културни центар
МОДНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ 19.ВЕКА

G. D. Komentara (0)

УТОРАК, 25. НОВЕМБАР

– МОДНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ 19.ВЕКА

Забавна, друштвена, интимна историја одевања у Србији 19. века

Када и како су Срби почели да прихватају европску моду…Ко им је у томе помогао? Зашто су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић били први српски трендсетери? На који начин је ратничка и политичка историја повезана са историјом одевања? Како се Србија из османских пашалука трансформисала у европску кнежевину и краљевину…О тим тектонским историјским процесима можда најсликовитије прича историја одевања: како смо се из шалвара и димија, пресвлачили у кринолине и смокинге, турбане и фесове заменили цилиндрима; са миндерлука и диванхана преседали на софе у салонима, и на уметничким поселима уз звуке клавира сазнавали за најновије модне хирове Запада…   

Та драматична и радикална промена не да се није десила одједном, већ је у нашу историју ушивено и прешивено и отоманског златовеза и европске чипке истовремено, а да ми о томе нисмо знали. То занимљиво замешатељство које сведочи о богатом и неразмрсивом културном плурализму Србије 19. века размрсиће ШИК ПОСЕЛО са СМИЉАНОМ ПОПОВ, новинарком, ауторком и уредницом емисије „Београд за почетнике“. 

Организација: Културно – образовни програм

Сала Научно технолошког парка, у 19.30

