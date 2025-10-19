ТРАДИЦИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ У САВРЕМЕНОМ КОНТЕКСТУ

УДРУЖЕЊЕ „НАШЕ ДРВО“ СЛАВИ ДЕСЕТ ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА
Током десет година постојања Удружење „Наше дрво“ је реализовало 35 програма и пројеката финансираних од Града Чачка и Министарства културе. Удружење се бави програмима у области културе, углавном, неговањем традиције, старих заната и креативности, односно, употребом традиционалних вештина у савременом контексту. У 2025, години јубилеја, Удружење је отворило и свој креативни простор у коме је у току лета организовало радионице за децу и одрасле на различите теме.
КРЕАЦИЈЕ И РУКОТВОРИНЕ
Тања Азањац, председница Удружења „Наше дрво“ наглашава да су први у граду организовали сајмове креативаца, под називом „Креације и рукотворине“, на којима су учествовали многи суграђани који се баве старим занатима и креативним радом.
– До данас смо организовали шест сајмова у просторијама Народног музеја Чачак и на Градској плажи на Морави. Наравно, планирамо да их и убудуће реализујемо. Организовали смо и бројне радионица за децу и одрасле, самостално или у сарадњи са различитим удружењима из града. Снимили смо пет етнолошких филмова у вези очувања старих заната под покровитељством Министарства културе. Наше Удружење има десет сталних чланова и око 30 повремених сарадника на различитим програмима. Чланови нашег удружења су стручњаци из области културе, просветни радници, дефектолози, креативци, заправо, сви они који деле наше идеје бављења културом на мало другачији начин. У овој години јубилеја отворили смо и свој креативни простор, у коме смо у току лета организовали радионице за децу и одрасле на различите теме. Бавили смо се израдом сапуна од глицерина, осликавањем текстила, израдом магнета за фрижидер, а са драгим сарадницима, Мишом Стевановићем израдом макета и Ђурђицом Тепавац израдом 3D честитки – навела је Тања Азањац.
НЕГОВАЊЕ ФИНЕ МОТОРИКЕ И ОЧУВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА
Удружење „Наше дрво“, које слави деценију успешног рада, основано је 2015. године и бави се разноврсним програмима у области културе, али на другачији начин.
– Члан сам Удружења од оснивања и, као етнолог Народног музеја, бавим се програмима који су креативни, али нису лако изводљиви у установама културе, а то је најчешће рад са децом. Наравно, Удружење је посвећено и одраслим креативцима. Идеја Удружења је да покаже колико је креативност битна у данашње доба, када су не само одрасли, већ и деца превише посвећена савременим технологијама. Нажалост, деца се не баве довољно ручним радом и вештинама које су неопходне за фину моторику. Прецизни покрети руке су веома важни за одржавање добре координације између прстију и ока. Верујем да ћемо и убудуће неговати креативце нашег града и реализовати различите радионице, а истовремено и сачувати старе занате и вештине. Посебно смо поносни што има деце која редовно похађају наше програме – изјавила је за наш лист етнолог Ивана Ћирјаковић, члан Удружења „Наше дрво“.
УТОЧИШТЕ КРЕАТИВАЦА И СКЛОНИШТЕ ОД БРИГА
У наредном периоду Удружење планира да организује сајам рукотвораца, као и активнију сарадању са креативцима и удружењима из града.
– Позивамо све заинтересоване за сарадњу да нам се јаве и прате наше програме на друштвеним мрежама инстаграм и фејсбук, или у нашим просторијама у Кабларској 1. Желимо да са нашим члановима организујемо најразличитије креативне активности, поред осталих, радионице плетења, пустовања вуне и израде цветова за торте, које ће бити реализоване до краја децембра. Иако сам по занимању књиговођа, и ја сам креативац, у слободно време се бавим сликањем и украшавањем предмета од керамике и дрвета. Желим да наш креативни простор, који смо пажљиво уредили, буде место где ће многи наши суграђани, мали и велики, наћи уточиште за своју креативност и склониште од свакодневних брига – нагласила је Тања Азањац.
Н. Р.
Фото: Удружење „Наше дрво“