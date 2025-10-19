СТРУЈА
Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 20. октобар

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 20. октобар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 20. 10. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 13:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Г. Трепчи, у делу око школе, ка планини. 

Такође, од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Чачку, Улица Македонска од бр. 32 до 46, од бр. 35 до 45, Улица Црногорска, од бр.12 до 14 и Улица Ч. Васовића бр.21.

ПОСАО КОЈИ ПУНИ СРЦЕ

vesna

ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ОСОБА СА АУТИЗМОМ, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ Александра Лакић, Милка Милутиновић и Душанка Комадинић су лични пратиоци. Оне брину о деци са сметњама у развоју док су у школи – помажу им у припреми за час, у одржавању хигијене, одевању, ручку, али и када иду на излете, библиотеку, музеј… Иако по законском опису то није […]
Od danas radovi i u Ključkoj ulici

G. D.

U Ulici dr Dragiše Mišovića, kod Mašinske škole je došlo do kvara na vodovodnoj mreži. Kvar će biti saniran u toku dana bez redukovanja u snabdevanju vodom. Od izvođačkih radova, nastavanjaju se u Donjoj Trepči i Trnavi, od danas u Ključkoj ulici se rade dva kraka vodovodne mreže. U ostalim delovima vodosistema JKP „Vodovod“ snabdevanje […]
OVČAR BANJA – NEBRUŠENI BISER SRPSKOG TURIZMA

N. R.

Uprkos izazovima usled korona virusa, pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture Milan Bojović uveren je da će u narednom periodu, razvoj našeg grada u svakom smislu biti još dinamičniji. Ovakva ambicija, kako kaže, utemeljena je na dosadašnjim rezultatima i ogromnoj podršci države i svih resornih ministarstava, kao i republičkih javnih preduzeća. U ovoj […]

