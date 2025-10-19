Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 20. октобар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 20. 10. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 13:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Г. Трепчи, у делу око школе, ка планини.
Такође, од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Чачку, Улица Македонска од бр. 32 до 46, од бр. 35 до 45, Улица Црногорска, од бр.12 до 14 и Улица Ч. Васовића бр.21.