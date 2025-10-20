Извор: РТС, РХМЗ
Почетак недеље свеж, нарочито у јутарњим сатима. РХМЗ упозорава на мраз. Дан сунчан, а највиша температура ће бити 17 степени.
Стигао је хладнији ваздух из Средње Европе. Током јутра ће бити мраза, РХМЗ упозорава жутим метео-алармом.
Јутарњи мраз, а затим сунчан дан – температура до 17 степени
Прогнозира се сунчан дан. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни, увече на југу Баната и у Подунављу у појачању..
Јутарња температура од -3 до 5 степени, а највиша дневна од 15 до 18.
И у Београду ће јутро сутра бити хладно, на периферији слаб приземан мраз, а током дана биће претежно сунчано.
Особе са срчаним обољењима могу осетити израженије тегобе током дана
Очекује се наставак релативно повољних биометеоролошких прилика за већину хроничних болесника, али особе са срчаним обољењима могу осетити израженије тегобе током дана.
Од метеоропатских реакција могуће су главобоља и променљиво расположење.