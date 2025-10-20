јесен Фото: Дарка Симеуновић
Сунчан дан, температура до 17 степени

Извор: РТС, РХМЗ

Почетак недеље свеж, нарочито у јутарњим сатима. РХМЗ упозорава на мраз. Дан сунчан, а највиша температура ће бити 17 степени.

Стигао је хладнији ваздух из Средње Европе. Током јутра ће бити мраза, РХМЗ упозорава жутим метео-алармом.

Фото: Дарка Симеуновић

Јутарњи мраз, а затим сунчан дан – температура до 17 степени

Прогнозира се сунчан дан. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни, увече на југу Баната и у Подунављу у појачању..

Јутарња температура од -3 до 5 степени, а највиша дневна од 15 до 18.

И у Београду ће јутро сутра бити хладно, на периферији слаб приземан мраз, а током дана биће претежно сунчано.

Особе са срчаним обољењима могу осетити израженије тегобе током дана

Очекује се наставак релативно повољних биометеоролошких прилика за већину хроничних болесника, али особе са срчаним обољењима могу осетити израженије тегобе током дана.

Од метеоропатских реакција могуће су главобоља и променљиво расположење.

БЕБЕЕЕЕ
Јуче рођена ТРИ ДЕЧАКА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ТРИ ДЕЧАКА. Ово породилиште „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

септембар Фото: Слађана Белић
Променљиво облачно

Прогноза времена за 30. септембар(Извор: РХМЗ, РТС) Уторак: Ујутро хладно. Током дана променљиво облачно и у већини места суво са сунчаним интервалима. Увече на западу и југозападу Србије, а током ноћи ка среди и у централним крајевима, понегде са слабом кишом. Ветар слаб, на истоку и умерен северозападни.  Најнижа температура од 4 до 9, а највиша […]
ИЗЛОЖБА ЧАЧАНСКИХ МАКЕТАРА У МУЗЕЈУ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА – АВИОНИ ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА –

Изложбом „Ратно ваздухопловство у Другом светском рату кроз макете“, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и Макетарски клуб „Чачак“ обележили су 75. годишњицу од краја рата. Изложбу је, у уторак, 6. октобра, отворио Чачанин Милан Косић, најстарији макетар са наших простора, који се овим хобијем бави готово цео живот. Посетиоци до 9. новембра могу видети […]

