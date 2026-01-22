МОНОДРАМОМ „МИЛУНКА“ ПОЧИЊУ „СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ“

Krupajsko vrelo, istočna Srbija, od Čačka je udaljeno nešto više od 150 kilometara. Ništa tako strašno, nije loš ni put do tamo. Preko Despotovca je nešto bliže. Da li zbog vode, patkica koje slobodno plivaju, ili zato što je još jedno Bogom dano mesto, kako kročite do Vrela kao da ste u bestežinskom stanju. Nestaje […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

