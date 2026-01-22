МОНОДРАМОМ „МИЛУНКА“ ПОЧИЊУ „СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ“

У ЧАСТ ВЕЛИКАНА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Овогодишња манифестација „Светосавске свечаности“ почиње сутра (23. јануар) извођењем монодраме „Милунка“ у Културном центру. У оквиру ове манифестације, 26. јануара, биће одржан јавни час за ученике „Тамо где је камен проговорио молитвом – духовно уздизање Срба после Кајмакчалана“. Потом, 1. фебруара, следи предавање „Драгачево и Каона у Великом рату“, а девете „Светосавске свечаности“ биће завршене, 2. фебруара, изложбом „Моја ћирилица“ и песничком – поетском вечери Благоја Баковића. За све програме улаз је слободан.
Позоришном представом „Милунка“ у част наше славне хероине из Првог светског рата Милунке Савић, која ће бити изведена у Великој сали Културног центра, у петак 23. јануара, у 19 часова, почеће 9. „Светосавске свечаности“. Реч је о монодрами коју игра Весна Станковић, наша позната глумица, најавио је заменик градоначелника Владан Милић, позивајући суграђане да се подсете дивног лика и дела Милунке Савић. Милић је подсетио да Град Чачак подржава све манифестације и удружења који негују нашу традицију, а „Светосавске свечаности“ управо баштине такве вредности.
О српској јунакињи Балканских ратова и Првог светског рата, нареднику у Другом пуку српске војске „Књаз Михаило“ и о жени са највише одликовања у историји ратовања, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 21. јануара, говорио је и њен праунук Владимир Савић.
– Милунка Савић је рођена у селу Копривница, испод Копаоника, а живела је и умрла у Београду. Породична кућа, која је и даље у власништву породице Савић, обновљена је пре неколико година. Кућа је урађена по сећању мога оца и моје две тетке које су ту рођене и живеле до своје десете године. Пут до куће је асфалтиран и прилаз је лепо уређен за аутомобиле и аутобусе, што је важно за туристичке излете. У Јошаничкој Бањи постоји Спомен-соба Милунке Савић, као део Меморијалног комплекса, где посетиоци могу видети много њених слика и прочитати доста занимљивих ствари из њеног живота. По причи мога оца и деде била је увек строга, чак и у позним годинама – рекао је Владимир Савић, захваливши Граду Чачку за подршку овом програму и уметници Весни Станковић која ће извести монодраму.
Град Чачак је по девети пут домаћин манифестације „Светосавске свечаности“, у организацији истоименог удружења које током године, посебно у летњем периоду, своје активности углавном базира на раду са децом, кроз организацију различитих кампова, едукативних радионица, излета и екскурзија, како у Србији, тако и у земљама региона, у којима осим чачанских малишана, учествују и наши сународници из окружења.
– Када је реч о деветој годишњој манифестацији „Светосавске свечаности“ главни мотив је Србија, односно, чачански крај у Првом светском рату. У оквиру манифестације биће реализована четири програма и за све је улаз слободан. Заинтересовани грађани улазнице могу преузети на билетарници Културног центра – нагласио је Ђуро Церанић, председник Удружења „Светосавске свечаности“.
После првог програма манифестације – монодраме „Милунка“, у Центру за стручно усавршавање Чачак, 26. јануара, уследиће историјски јавни час који ће одржати професор Јован Милинковић из новосадске Гимназије, под називом „Тамо где је камен проговорио молитвом – духовно уздизање Срба после Кајмакчалана“.
– Професор је много ангажован у научним радовима посвећеним епопеји српске војске преко Албаније, пробијању Солунског фронта. Посебно је значајно његово бављење готово заборављеним споменицима и гробљима српских војника, како на територији данашње Македоније, тако и на подручју Грчке. Предавање је намењено ђацима седмог и осмог разреда, као и ученицима средњих школа, деци која воле историју – рекао је Церанић.
Предавање „Драгачево и Каона у Великом рату“, одржаће мајор Раде Вукосављевић, аутор едиције „Краљево у Великом рату“, у Парохијском дому у Каони, 1. фебруара, у 17 часова. Као последњи програм „Светосавских свечаности“ најављено је отварање изложбе „Моја ћирилица“ заједно са представницима Српског националног савета Црне Горе, 2. фебруара, у Градској библиотеци, у 18 часова. Аутор изложбе је Олгица Стефановић, уметница из Новог Сада, а потом ће уследити песничко-поетско вече песника Благоја Баковића, такође, из Новог Сада.
Ђуро Церанић је захвалио Граду Чачку на подршци коју пружа овој манифестацији и позвао грађане да посете програме „Светосавских свечаности“, да заједно са истоименим удружењем прославе Савиндан, којим се обележава успомена на Светог Саву, утемељивача наше државе и цркве и одају омаж страдалим борцима у ослобођењу Србије у Великом рату.
Н. Р.