Selo

МАЛИНА, БОРОВНИЦА И ВИШЊА – УЗДАНИЦЕ И У НОВОЈ СЕЗОНИ

G. D. Komentara (0)

ПРОШЛА ГОДИНА БИЛА ИЗРАЗИТО НЕПОВОЉНА ЗА ВОЋАРСТВО, ШТА ОЧЕКИВАТИ ОД 2026. 

МАЛИНА, БОРОВНИЦА И ВИШЊА – УЗДАНИЦЕ И У НОВОЈ СЕЗОНИ 

Као и у читавој Србији, прошла година је била веома неповољна и за чачанске произвођаче воћа. Изузев произвођача боровнице, веома мали број воћара се може похвалити богатим родом својих воћних засада у 2025. години, док је, због отежаног пласмана, најлошија ситуација ситуација забележена код јабуке. Како оцењу стручњаци у области воћарства, осим неповољних временских прилика, главни разлози за лошије финансијске ефекте који су остварени у прошлој сезони су далеко лошији род готово свих воћарских култура, неадекватне цене воћа и недовољна стимулисаност воћара да улажу у своје производне засаде. 

Генерално узев, у нашој земљи постоји тренд пада улагања у воћарску производњу и може се рећи да полако одустајемо од лидерске позиције коју смо стекли у овом делу Европе, што је логична последица све несигурнијег пласмана воћа. У том погледу у далеко најнеповољнијој ситуацији се налазе произвођачи јабуке, јер су почетком рата у Украјини изгубили своје највеће тржиште за извоз овог воћа. Иако се све чешће говори о отварању нових тржишта за извоз воћа, добри познаваоци прилика на светском тржишту нису тако оптимистични да је то остварљиво у неком блиском временском периоду, јер је све то повезано са огромним бројем процедура и испуњавања одређених захтева.

Др Александар Лепосавић из чачанског Института за воћарство

– За разлику од произвођача јабуке који никако не могу да нађу алтернативу за изгубљено руско тржиште, нешто бољу ситуацију у ценовном смислу су имали наши малинари упркос умањеном роду , али је поражавајуће то што је Србија, као дугогодишњи лидер у овој области, са тек 18.000 тона малине забележила највећи пад у производњи, па чак и у поређењу са 2012, када је због последица суше произведено 37.000 тона овог воћа. И у 2024. години је била смањена производња и кретала се око 48.000 тона малине. Треба напоменути да се последњих месеци дешава веома велики увоз и реекспорт малине, што је изузетно лоше, јер постоји много рекламација са светског тржишта. Уколико се тако настави и уколико се не стане на пут неодговорним увозницима и реекспортерима малине из Кине, Киргистана, Украјине и неких других земаља, сматрам да ће наше малинарство имати прилично лошу судбину и о њему се неће причати као о нашој великој узданици, као што је то било у неком ранијем периоду, када смо у тој области бележили сјајне производне и извозне резултате – истиче др Александар Лепосавић из чачанског Института за воћарство.

Произвођачи боровнице су имали разлога да буду задовољни, јер је цена била у доброј мери стимулативна. С обзиром на то да је код нас присутан прилично висок ниво технике гајења овог воћа, приноси су били солидни. Поред тога, како наводи Лепосавић, наша боровница се издваја и по свом одличном квалитету на светској тржници: 

– Посматрано од 2005/2006. године, када смо стартовали, па до данас, досегли смо до две и по, до три хиљаде хектара јако добре производње боровнице, мада и ту постоји проблем обезбеђења довољне количине воде, јер то је основни предуслов за подизање плантажа овог воћа. Цена боровнице на светском тржишту је стимулативна и управо је то главни мотив да произвођачи и даље улажу у своје засаде – каже Лепосавић и додаје да је, поред малине и боровнице, и вишња у прошлој сезони имала солидну цену.

И род шљиве, наше националне воћне врсте, подбацио је у прошлој сезони.

– Ситуација је била врло шаролика, одређена подручја су изостала са производне мапе, а тамо где је родила, произвођачи су имали добре приносе и добар квалитет. Наравно, највећи део рода наше шљиве у свакој сезони завршава у казанима. Морам да напоменем да је квалитет нашег националног пића захваљујући напорима, пре свега, ентузијаста из Трепче који су покренули такмичење за најбољу шљивову ракију, постао неупоредиво виши у односу на неке раније године – навео је Лепосавић.  

И род кајсије је потпуно подбацио у прошлој сезони. Мразеви су обрали кајсију у главним производним подручјима не само у чачанском крају, већ и у читавој Србији, тако да је род готово у потпуности изостао и произвођачи овог воћа већ другу, трећу годину за редом трпе велике губитке, због чега су дестимулисани да даље улажу у производњу. 

– Без обзира да ли су имали род или не, засади се морају одржавати поготову због интензивније појаве неких обољења, посебно бактеријских. Произвођачи првенствено морају детаљно и студиозно да прилагођавају програм исхране и програм заштите. Против бактеријских обољења најчешће се користе неки антибиотици, што код нас није дозвољено, али превентива и правилна исхрана, дозиране норме прихране азотним ђубривима и адекватна заштита, која се углавном своди на смањење тог инфективног потенцијала током јесењих месеци, свакако утичу на смањење штете од таквих обољења – наводи наш саговорник.

На основу реалних сазнања и потреба на тржишту, очекује се да ће у наредној години малина, високожбунаста боровница, вишња, као и црна рибизла коју ми, иначе, не производимо, бити изузетно тражене на светској тржници. 

– Принос воћа у следећој години зависиће, свакако, од временских услова, али и од примене нових техника гајења и степена улагања у засаде. Значајна је и превентива. Произвођачи не треба да журе са применом минералних ђубрива. Најчешће су присутне веома високе концентрације фосфора и калијума у земљишту, тако да је битно да се уради његова анализа, а не да се прихрана обавља по систему шаблона или онако како су то воћари навикли у својој дугогодишњој пракси. Таква пракса доводи до још већих проблема у земљишту и у таквим случајевима најбоље ефекте даје калцизација (код нас су присутна у приличној мери кисела земљишта), уз употребу органских ђубрива. Један од основних предуслова успешне воћарске и целокупне биљне производње је обезбеђење стајњака, хумуса и органских материја – подсећа Лепосавић.

Од радова у засадима актуелна је и даље резидба, али велики проблем представља недостатак обучених људи да би се овај важан посао обавио. Резач мора добро да познаје и сортне карактеристике воћа, посебно код јабуке, шљиве и крушке. Важан је и алтат који користи. У последње време, доста се користе акумулаторске маказе које олакшавају посао, али сама техника и хигијена реза није на одговарајућем нивоу као када се употребљавају ручне маказе и када резач резидбу обавља по осећају. Неквалитетни резови који настају од примене акумулаторских маказа касније не могу да зарасту и они представљају отворена врата за болести и штеточине и због тога такви засади имају и краћи експлоатациони век. 

Како сматрају стручњаци, снежне падавине које смо имали претходних дана добро ће утицати на водни биланс земљишта и ако овакво време потраје, воћари се могу надати веома берићетној години. Такође, воћари у овом периоду не би требало да спроводе хемијску заштиту својих воћњака, јер биљке сада мирују и не постоји опасност од патогена.

В. С.

Slične Vesti
Selo

НИКОЛА СИМЕУНОВИЋ ИЗ ПРИДВОРИЦЕ КОНСТРУИСАО ТАРУП ЗА УНИШТАВАЊЕ КОРОВА

G. D.

НИКОЛА СИМЕУНОВИЋ ИЗ ПРИДВОРИЦЕ КОНСТРУИСАО ТАРУП ЗА УНИШТАВАЊЕ КОРОВА ЗАМЕЊУЈЕ НАЈМАЊЕ 15 РАДНИКА И НЕ ЗНА ЗА ПРЕПРЕКЕ! Житељи наших села све чешће губе битку са најездом разних корова, а посебно шибља које расте свуда, повећавајући међе које деле имања и смањујући обрадиве површине. Генерално, због великих миграција према урбаним срединама, претежни број сеоских средина […]
Selo

НА „СУСРЕТИМА СЕЛА СРБИЈЕ“ ЈЕЖЕВИЧАНИ ОСВОЈИЛИ ТРИ НАГРАДЕ

G. D.

НА „СУСРЕТИМА СЕЛА СРБИЈЕ“ ЈЕЖЕВИЧАНИ ОСВОЈИЛИ ТРИ НАГРАДЕ ВЕЛИКИ ПОДСТРЕК ЗА ЈОШ ПОСВЕЋЕНИЈИ РАД! На завршној свечаности 50. манифестације „Сусрети села Србије“ одржаној 22. априла у селу Влашка, у општини Младеновац, три вредна признања додељена су Јежевичанима. Месна заједница Јежевица је освојила прву награду за активности села током 2022. године у категорији од 1.000 до 2.000 […]
Aktuelno Selo

Воћари страхују

vladecaglas

У послеподневним часовима смена кише, снега, ветра и сунца начинила је смену годишњих доба у току последњих мартовских дана. Крупне пахуље падале су у неколико наврата негде око 15.00 часова. Тридесетоминутна смена ветра и пахуља У Горњим Миоковцима изазвала је страх због воћа које је у цвету. Крај познат по кајсијама, али и осталом воћу […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.