НА ДАНАШЊИ ДАН РОЂЕНА СОЊА САВИЋ

Велика, нажалост прерано преминула, српска глумица Соња Савић рођена је на данашњи дан пре 64 године у Чачку 15. септембра 1961. године.

Фото: Удружења Чачана у Београду

Од најранијих дана почела је да се бави глумом где је врло брзо показала свој раскошни таленат. Дипломирала је 1982. године на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професора Миње Дедића. Играла је у великом броји данас култних филмских остварења као што су „Живети као сав нормалан свет“, „Уна“, „Шећерна водица“, „Давитељ против давитеља“, „Балкански шпијун“, „Живот је леп”, „Браћа по матери”, „Како је пропао рокенрол”, „Ми нисмо анђели“, „Ни на небу ни на земљи“, „Урнебесна трагедија“, „Танго је тужна мисао која се плеше”. Добитник је Златне арене на Фестивалу у Пули 1984. године за главну улогу у филму „Шећерна водица“.

Соња је преминула је 23. септембра, 2008. године. Сахрањена је у селу Доња Горевница код Чачка. Тамо је, у породичној кући у којој је глумица провела детињство, отворена њена Спомен-соба.

Удружења Чачана у Београду

