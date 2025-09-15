Društvo

ОД СУТРА „ROADPOL ДАНИ БЕЗБЕДНОСТИ“

Подизање свести о значају поштовања саобраћајних прописа

У периоду од 16. до 22. септембра 2025. године, у 34 европске државе чланице организације ROADPOL (мрежа саобраћајних полиција Европе), биће реализован пројекат под називом „ROADPOL дани безбедности (ROADPOL Safety Days)“.

Пројекат се одржава у оквиру Европске недеље мобилности и има за циљ подизање свести о значају поштовања саобраћајних прописа и смањење броја саобраћајних незгода и последица незгода на европским путевима. У склопу овог пројекта, у четвртак, 18. септембра, широм Европе биће обележен Дан без погинулих у саобраћајним незгодама, са идејом да сви субјекти безбедности саобраћаја дају свој максимум да тог дана не буде смртног страдања на европским путевима.

Овогодишњи пројекат „ROADPOL дани безбедности“ усмерен је на очување безбедности возача двоточкаша – мотоцикала и мопеда, бицикала и лаких електричних возила, који чине једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају.

Министарство унутрашњих послова скреће пажњу да су од почетка ове године возачи двоточкаша учествовали у свакој четвртој саобраћајној незгоди са погинулим или повређеним лицима у Републици Србији. Анализе саобраћајних незгода показују да су више од половине саобраћајних незгода са погинулим и чак две трећине незгода са повређеним возачима двоточкаша изазвали возачи других моторних возила.

Током трајања пројекта „ROADPOL дани безбедности“ саобраћајна полиција ће предузимати низ превентивних активности, као и мере појачане контроле саобраћаја у циљу унапређења безбедности возача двоточкаша, али и других учесника у саобраћају.

