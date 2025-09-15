ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНE ЗАСТАВЕ

Дан српског јединства, слободе и националне заставе је државни празник који се 15. септембра, празнује у Србији и Републици Српској. Овај празник установљен је 2020. године, као прослава пробоја Солунског фронта.
На данашњи дан, давне 1918. године, српска војска пробила је Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог светског рата. Победа у Првом светском рату, пробој Солунског фронта, окончање Светског рата и обликовање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, сматра се једним од највећих успеха у целокупној историји нашег народа.
Војна парада под називом „Снага јединства“, биће одржана у суботу, 20. септембра, испред Палате „Србија“ поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.