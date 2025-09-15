Društvo

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНE ЗАСТАВЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Дан српског јединства, слободе и националне заставе је државни празник који се 15. септембра, празнује у Србији и Републици Српској. Овај празник установљен је 2020. године, као прослава пробоја Солунског фронта.

На данашњи дан, давне 1918. године, српска војска пробила је Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог светског рата. Победа у Првом светском рату, пробој Солунског фронта, окончање Светског рата и обликовање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, сматра се једним од највећих успеха у целокупној историји нашег народа.

Војна парада под називом „Снага јединства“, биће одржана у суботу, 20. септембра, испред Палате „Србија“ поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

Током викенда искључена два возача из саобраћаја

Z. Ј.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у току викенда, искључили су из саобраћаја двојицу возача, једног који је учинио прекршај насилничка вожња и другог који је управљао возилом под дејством психоактивних супстанци. Патрола у Ивањици зауставила је четрдесетдвогодишњег возача „реноа“ који је возио са више од два промила алкохола у организму, а у Гучи двадесетједногодишњег […]
Društvo

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA- KAD GODINE PRESTANU DA SE BROJE…

I. М.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, bio je dobar povod da se okupe u prostorijama Crvenog krsta, da budu među prijateljima. I da sa drugima prozbore o svojim godinama, o svemu onome što im dan učini lepšim, o prednostima trećeg doba, da provere šećer i pritisak i da, zašto da ne, kažu nešto i o […]
Društvo

ЗАПОСЛЕНИ WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJА ТРЧАЛИ У ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ ЗА КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА

vesna

Већ три године запослени у чачанској експозитури „Wiener Städtische osiguranja“ део су Чачанског полумаратона. И увек је то у хуманитарне сврхе. Ове године новац прикупљен од котизација за учешће седамнаесторо запослених у трци задовољства искоришћен је за куповину намирница и других производа. У уторак, 10. октобра, предали су Колу српских сестара „Надежда Петровић“ хуманитарне пакете, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.