ОБЛАЧНО ЈУТРО, ТОКОМ ДАНА РАЗВЕДРАВАЊЕ

Z. Ј.

У Србији ће данас, на северу и западу, после умерено облачног јутра током дана бити претежно сунчано, а у осталом делу земље ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом. Од средине дана биће углавном суво уз постепено разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Фото: В. Јовичић

Јутарња температура кретати од 12 до 16 степени, а највиша дневна од 23 до 27 степени Целзијуса.

Наредних дана биће претежно сунчано уз слаб и умерен развој дневне облачности и пораст температуре, па се у већини места од четвртка поново очекује око 30 степени.

ЛУСТЕР 3
Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 4. април

G. D.

Електродистрибуција: Планирани  радови за ПЕТАК, 4. април          У оквиру активности на припреми дистрибутивног система за предстојећу сезону и обезбеђивања стабилног снабдевања електричном енергијом, Огранак Електродистрибуција Чачак обављаће радове на редовном  одржавању трафостаница. Због тога ће у петак, 04. 04. 2025. у временском интервалу од 09:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу […]
„ПЕТЛИЋИˮ ИЗ ЧАЧКА ЗАПАЖЕНИ НА ТАКМИЧЕЊУ У ПРВОЈ ПОМОЋИ

G. D.

„ПЕТЛИЋИˮ ИЗ ЧАЧКА ЗАПАЖЕНИ НА ТАКМИЧЕЊУ У ПРВОЈ ПОМОЋИ Црвени крст Србије организовао је  Међурегионално такмичење у пружању прве помоћи на две локације: у Митровом пољу и у Дољевцу. На такмичењима су се представили млади волонтери Црвеног крста који су показали највише знања и умећа на општинским и градским такмичењима и тиме се пласирали на […]

БЕБЕ
ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

