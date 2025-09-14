ОБЛАЧНО ЈУТРО, ТОКОМ ДАНА РАЗВЕДРАВАЊЕ

У Србији ће данас, на северу и западу, после умерено облачног јутра током дана бити претежно сунчано, а у осталом делу земље ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом. Од средине дана биће углавном суво уз постепено разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Јутарња температура кретати од 12 до 16 степени, а највиша дневна од 23 до 27 степени Целзијуса.
Наредних дана биће претежно сунчано уз слаб и умерен развој дневне облачности и пораст температуре, па се у већини места од четвртка поново очекује око 30 степени.
РТВ