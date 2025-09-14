Društvo

Промоција књига „Пун кофер прича“ и „Приче и ожиљци“ у среду

Z. Ј. Komentara (0)

У среду, 17. септембра, од 19.30 у Клубу Културног центра Чачак биће одржана промоција књига „Пун кофер прича“ и „Приче и ожиљци“ аутора Милана Ружића.

Društvo Grad

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
Društvo Grad

ЕКОЛОШКА УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗОВАЛА ПРОТЕСТ ЗБОГ ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ

G. D.

ЕКОЛОШКА УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗОВАЛА ПРОТЕСТ ЗБОГ ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА У ЧАЧКУ ЗАТРАЖЕНЕ КОНКРЕТНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ ГАСОВА Око три стотине грађана Чачка и околних места окупило се јуче испред зграде локалне самоуправе да изразе незадовољство због високог степена аерозагађења и упуте захтев надлежнима да се утврди ко су загађивачи ваздуха. Како је истакнуто на скупу, […]

КИША (фото: Вероника Вукићевић)
Društvo Grad

Облачно и кишовито, црвени метео-аларм на истоку Србије

G. D.

Интензивне падавине и данас се очекују у већем делу земље, а понегде и грмљавина. На истоку Србије на снази је црвени метео-аларм. Највиша температура биће до 26 степени. Облачно и кишовито време очекује се у нашој земљи. Суво време биће једино на северу Србије, док се у осталим крајевима очекују обилније падавине. Облачно и кишовито […]

