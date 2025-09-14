Промоција књига „Пун кофер прича“ и „Приче и ожиљци“ у среду

У среду, 17. септембра, од 19.30 у Клубу Културног центра Чачак биће одржана промоција књига „Пун кофер прича“ и „Приче и ожиљци“ аутора Милана Ружића.
