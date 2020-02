NA FTN I OVE GODINE BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku u toku je prijavljivanje kandidata za pohađanje besplatne pripremne nastave za prijemni ispit, koji prethodi upisu u prvu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem elektronskog obrasca na sajtu FTN, do 7. marta. Kandidati se po slobodnom izboru opredeljuju za pohađanje nastave iz jednog od šest predmeta (matematike, osnova elektrotehnike, fizike, informatike, organizacije i osnova preduzetništva), koji su ponuđeni za studijski program na koji žele da konkurišu. Budući studenti imaju mogućnost da biraju jedan od četvorogodišnjih studijskih programa osnovnih akademskih studija: Elektotehničko i računarsko inženjerstvo, Mehatronika, Informacione tehnologije, Inženjerski menadzment i Preduzetnički menadzment, ili petogodišnji studijski program integrisanih akademskih studija Tehnika i informatika, navodi Nataša Cvijović, PR fakulteta.

– Besplatna pripremna nastava se organizuje svake subote, a mogu je pohađati svi zainteresovani, bez obzira na to da li će upisati FTN ili ne. Kada kandidat odabere studijski program koji želi da upiše, znaće i koji se predmeti polažu za prijemni ispit, za upis na taj smer. Ali, može se pohađati jedan predmet, s obzirom na to da se nastava realizuje subotom, uvek u isto vreme. Pripremna nastava će trajati do početka juna, a nakon toga sledi besplatan probni prijemni ispit, kao svojevrsna provera znanja- podseća Cvijović.

Ovo je 12. generacija maturanata kojima je omogućena besplatna pripremna nastava na FTN i do sada je pohađalo oko 3.600 kandidata iz više gradova. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su na prijemnom ispitu bolju uspešnost pokazali polaznici ovog programa, a cilj fakulteta je da se pored omogućenog sticanja znanja, kandidatima olakša prijemni ispit u smislu podsticanja samopouzdanja i eliminacije treme pred važan događaj, kao što je upis na fakultet.

– Kao i ranije, u ponudi je šest studijskih programa od kojih pet traju četiri godine, a jedan je petogodišnji, integrisani program Tehnika i informatika, namenjen budućim nastavnicima koji najčešće rade u osnovnim i srednjim školama. Najveće interesovanje očekujemo za smer informacione tehnologije, s obzirom na to da su inženjeri iz te oblasti najtraženiji na tržištu, a potom slede diplomirani inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, bez obzira da li će se baviti energetikom, ili računarskim inženjerstvom. Standardno je interesovanje i za inženjerski i preduzetnički menadzment i naši diplomci se najčešće zapošljavaju u proizvodnim sistemima, gde su u menadzment timovima. Sa otvaranjem novih fabrika u okruženju, traženi su i diplomirani inženjeri mehatronike – kaže Nataša Cvijović.

Kao i prethodnih godina, FTN će upisati 345 studenata, od kojih će 280 studirati o trošku budzeta, a za samofinansirajuće školarina će ostati nepromenjena – 81.000 dinara i moći će da se plati u više rata. Inače, ovo je poslednja godina u koju će se upisati generacija po prethodno akreditovanim programima. Kako je najavila Cvijovićka, već od sledeće godine biće zastupljeni novi, ili postojeći studijski programi sa određenim izmenama i dopunama u skladu sa vremenom.

