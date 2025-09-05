НА ЈЕСЕН ОКО 300 НОВИХ СТАБАЛА У ЧАЧКУ

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА
Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је уговоре са представницима локалних самоуправа којима су додељена средства за суфинансирање пројеката пошумљавања и озелењавања за 2025. годину. Међу 28 локалних самоуправа је и Чачак, где ће на више од 10,5 хиљада метара квадратних површине бити засађено око 300 нових садница.
Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за екологију, која је у име Града Чачка потписала уговор, каже да новчана подршка државе омогућава наставак уређења градских улица и јавних површина. Осим за садњу нових, пројекат омогућава замену дотрајалих стабала, која могу угрозити безбедност грађана.
– Министарство заштите животне средине нам је доделило 3,8 милиона динара, а Град Чачак ће додатно издвојити више од милион динара. Захваљујући овом пројекту биће посађено 286 нових стабала на неколико локација у градским и приградским насељима. Очекујемо да ће садња бити спроведена ове јесени. Реч је о аутохтоним лишћарским и четинарским врстама, који ће, поред осталог, бити засађени у Рејонском парку у Атеници, у Улици ђакона Авакума… Дрвеће ће бити засађено и на локацији Трансфер станице, која ће добити „зелени појас“. То је посебно значајно, јер ће се на тај начин направити природна баријера за негативне утицаје и мештанима омогућити пријатније место за живот. Трудићемо се да наставимо са овим активностима и са новим садржајима у том делу града. Свако засађено дрво доприноси у борби против климатских промена, а свакодневно се суочавамо са њиховим последицама. Дрвеће спречава и ерозију земљишта и доприноси бољем квалитету ваздуха – навела је Марјана Петронијевић и најавила да ће се и убудуће наставити са акцијама пошумљавања.
Према њеним речима, годишњи просек у Чачку је око хиљаду новозасађених стабала, а све активности се спроводе заједно са ЈКП „Градско зеленило“.
– У претходних пет година посађено је више од шест хиљада стабала. Нека стабла нису успела да се приме, што су природни процеси. Ради се редовно њихова замена… Настојимо да будемо пример другим градовима, а можемо се похвалити да смо међу водећим самоуправама у Србији, када су у питању цветне површине – рекла је Марјана Петронијевић.
В. Т.
У СРБИЈИ ЗА ПЕТ ГОДИНА ЗАСАЂЕНО ОКО 350.000 САДНИЦА ДРВЕЋА
Министарство заштите животне средине ове године је определило укупно 112,3 милиона динара за реализацију пројеката пошумљавања и озелењавања. Министарка Сара Павков рекла је приликом потписивања уговора да су ови пројекти од великог значаја као мера за унапређење квалитета ваздуха.
– Од 2020. године, кроз наше јавне конкурсе, Србија је богатија за 350.000 садница. Трудићемо се да изађемо у сусрет свим локалним самоуправама које имају потребу да озелене или пошуме део своје територије – изјавила је министарка Павков.