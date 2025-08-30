ПУТЕМ НАУКЕ И ИНОВАЦИЈА

ОДРЖАНА 14. СМОТРА НАУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
На Агрономском факултету у Чачку, прошле седмице, од 20. до 22. августа, одржана је 14. Смотра научних радова студената агрономије са међународним учешћем. Учествовали су студенти и њихови ментори из седам држава, са 12 универзитета, а презентовано је 26 радова, десет на основним, шест на мастер и шест на докторским студијама. Агрономски факултет од 1998. године организује Смотру научних радова студената агрономије са циљем укључивања младих људи у научно-истраживачки рад. На Смотри студенти представљају најновија достигнућа до којих су дошли под надзором професора ментора, а имају прилику и да размене искуства са колегама из земље и иностранства.
Традиционално, сваке друге године, на Агрономском факултету у Чачку, одржава се Смотра научних радова студената са међународним учешћем. Прва Смотра је одржана 1998. године, а од тада до данас, током августа се одржава скуп на коме студенти пољопривредних и технолошких факултета представљају своје научне радове из области пољопривреде, прехрамбене технологије и заштите животне средине, али и успостављају контакте са својим колегама са сличних факултета. Од 3. Смотре, организоване 2003. године, до 13. Смотре, одржане 2023. године, на скуповима је презентован 501 рад студената са 20 универзитета из Аргентине, Русије, Украјине, Пакистана, Чешке, Словачке, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске, Румуније, Македоније, Црне Горе и Србије, наводи Симеон Ракоњац, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу Агрономског факултета у Чачку.
ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДОВА И СТВАРАЊЕ НОВИХ ПРИЈАТЕЉСТАВА
Организатори су задовољни, посебно због квалитета који је постигнут током дугогодишње традиције коју Смотра има и због чињенице да у њој учествује велики број студената и њихових ментора, међу којима су многи професори, као студенти излагали своје радове на овој Конференцији.
– На овогодишњој, 14. Смотри научних радова студената агрономије са међународним учешћем, учествовало је 12 институција из седам држава и презентовано је 26 радова, десет на основним, шест на мастер и шест на докторским студијама. Наш професор Драгутин Ђукић је 1998. године установио Конференцију научних радова студената, тада јединствену на просторима бивше Југославије, а данас је бренд нашег Факултета. Колико је важна манифестација доказује и чињеница да су поједини професори, директори института, истакнути научни радници, позната имена у области биотехнологије у Србији, своје прве научне радове, као студенти, излагали баш на Смотри у Чачку. Наравно, имамо учеснике који су некада излагали као студенти, а данас долазе као ментори. Овај скуп није само прилика за презентовање резултата научних истраживања, већ и за стварање контаката и пријатељстава. То нас радује и даје нам подстрек да сваке године унапређујемо квалитет Смотре и повећавамо број учесника. Због специфичне ситуације, како у нашој земљи, тако и на глобалном нивоу, ове године нисмо забележили рекорд. Али, надамо се да ће следећа, 15. Смотра бити најуспешнија – рекао је за наш лист продекан Симеон Ракоњац.
„ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ“
На 14. Смотри су учествовали и студенти и професори Факултета за пољопривредне науке и храну (ФЗНХ) из Скопља.
– Оцењено је 26 научних радова студената основних, мастер и докторских академских студија, из седам земаља и из 12 универзитета. Радови су били оцењени по следећим критеријумима: квалитет рада, начин презентације, научност, актуелност и одговори на питања. Морам рећи да је са годинама квалитет студентских радова и презентације све бољи и бољи, што нама професорима даје већу одговорност у оцењивању који је најбољи од њих. Домаћини су били изврсни, како у организацији Смотре, тако и боравка у Чачку, с великим гостопримством, позитивном енергијом и пажњом, па нам је била велика част и задовољство бити део ове манифестације. Искрено се надам да је и ове године Смотра студентских радова помогла зближавању и упознавању студената и професора, као подлога за будуће размене и мобилности студената и академског кадра преко Еразмус и осталих пројеката, као и за заједничко аплицирање на научне и апликативне међународне пројекте у области пољопривреде и хране и руралног развоја, као и новијих трендова у области квалитета и безбедности хране, органске производње, климатских промена, дигитализације, производње функционалне хране, као и форсирање концепта „од њиве до трпезе“ – нагласио је професор др Гјоко Буневски, са ФЗНХ из Скопља.
ИНСПИРАТИВНА ЗАЈЕДНИЦА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА
У току тродневне Конференције представљени су универзитети учесника, као и новија достигнућа до којих су дошли студенти у свом истраживачком раду из области биотехнологије, од производње до прераде хране и утицаја на животну средину. Након свечаног отварања научног скупа – Смотре, проф. др Виктор Недовић (Београд – Земун) је у својству председника Удружења прехрамбених технолога Србије представио национално студентско такмичење у креирању еко-иновативних прехрамбених производа – Екотрофелија Србија, уз позив присутнима да у годинама које долазе узму учешће на тој значајној манифестацији, до сада одржаној 12 пута.
– Учешће на 14. Смотри научних радова студената агрономије у Чачку за мене представља посебно професионално и лично искуство. Бити дио заједнице младих истраживача из цијелог региона, гдје се знање и ентузијазам стапају у једну снажну поруку будућности агрономије, заиста је инспиративно. Ако је, како познати писац Марк Твен каже, „знање оно што остане кад заборавимо све што смо научили у школи“, онда смо у Чачку доказали колико учење надилази учионице и колико заједнички рад може бити снажан покретач знанственог и личног раста – изјавио је студент докторских студија Муамер Пекмез, асистент на Пољопривредно-прехрамбеном факултету Универзитета у Сарајеву.
РАЗМЕНА ИСКУСТАВА И ИДЕЈА
Професори, такође, сматрају да је Конференција веома битна, јер студентима пружа шансу да поспеше научна истраживања у области пољопривреде, упознају нове људе и размене досадашња искуства.
– Велика нам је част и задовољство што већ 20 година учествујемо на овој значајној Смотри студентских радова у Чачку, која већ три деценије окупља младе таленте и њихове менторе. Ова манифестација није само прилика да се представе резултати истраживања и знања, већ и да се размијене искуства, идеје и створе нова пријатељства међу студентима и професорима. Студенти Биотехничког факултета из Подгорице су и ове године имали част да представе своје радове, а посебно нас радују што су освојили и вриједне награде. То је потврда њиховог труда, али и мотивација да наставе путем науке и иновација. Искрено захваљујемо колегама са Агрономског факултета у Чачку на гостопримству, сјајној организацији и преданом раду на очувању и развоју ове манифестације. Радујемо се наставку сарадње и вјерујемо да ће наредне године донијети још нових прилика за све наше студенте – рекао је професор др Зоран Јововић, са Биотехничког факултета Универзитета Црне Горе.
Н. Р.
Фото: Драгомир Марковић
НАГРАЂЕНИ
На 14. Смотри научних радова студената агрономије у Чачку, у секцији основних студија додељене су по две прве и друге награде и три треће. Прва места заузели су Никола Величковић (Београд, Србија) и Светослав Тотсев (Пловдив, Бугарска). Другонаграђени заједнички рад потписују Katerina Chochovska, Борислав Радевски и Сара Петкоска (Скопље, Македонија), а аутор другог другопласираног рада је Милана Човић (Нови Сад, Србија). Трећепласиране потписују Марија Илић (Бања Лука, Босна и Херцеговина), заједнички рад Ђурђина Ћурчић и Рада Рајовић (Чачак, Србија) и, такође, заједнички Кристина Стојановић и Кристина Николић (Чачак, Србија).
У секцији мастер студије прво место припало је Миловану Мандићу (Подгорица, Црна Гора), а друга места су заузели Исидора Ђуричић (Сарајево, Босна и Херцеговина), Анђела Бујић и Теодора Асановић за заједнички рад (Бања Лука, Босна и Херцеговина) и Даниела Ангелова (Пловдив, Бугарска). Трећепласиране радове потписују Јелена Бјелица (Подгорица, Црна Гора) и Александар Атанасов (Пловдив, Бугарска).
У секцији докторске студије прво место је заузела Јелена Савићевић (Чачак, Србија), друго Данијела Ћоћић (Крагујевац, Србија) и треће Милица Шкорић (Нови Сад, Србија).