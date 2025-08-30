бебе 5
ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

ДВА ПАЦИЈЕНТА НА КОВИД ОДЕЉЕЊУ

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су два пацијента. У респираторном центру нема пацијената.У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 163 узорка из Чачка позитивнo je осам, из Горњег Милановца од 67 узорaка позитивна су два, из Лучана од 17 узорака позитивних нема и из Ивањице од 52 узорка позитивно је […]

У болницама углавном мушкарци средњих година

Шеклер за РТС: Струка мора да препоручи грађанима коју трећу дозу вакцине да приме ИЗВОР: РТС Нисам изненађен порастом броја оболелих, мада смо можда мало брже него што се очекивало прешли број од хиљаду новооболелих од коронавируса дневно, наводи за РТС Миланко Шеклер, имунолог и микробилог са Ветеринарског специјалистичког института у Краљеву. Наводи да је […]

Јуче није рођена ниједна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ниједна беба. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

