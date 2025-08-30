ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су два пацијента. У респираторном центру нема пацијената.У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 163 узорка из Чачка позитивнo je осам, из Горњег Милановца од 67 узорaка позитивна су два, из Лучана од 17 узорака позитивних нема и из Ивањице од 52 узорка позитивно је […]
Шеклер за РТС: Струка мора да препоручи грађанима коју трећу дозу вакцине да приме ИЗВОР: РТС Нисам изненађен порастом броја оболелих, мада смо можда мало брже него што се очекивало прешли број од хиљаду новооболелих од коронавируса дневно, наводи за РТС Миланко Шеклер, имунолог и микробилог са Ветеринарског специјалистичког института у Краљеву. Наводи да је […]