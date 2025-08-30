киша лето Фото: Слађана Белић
Društvo

Променљиво облачно, местимично са кишом

G. D. Komentara (0)

Извор:РТС, РХМЗ

Променљиво облачно са кишом и грмљавином – температура до 33 степена

У Србији ће бити променљиво облачно и нестабилно, местимично са кишом и пљусковима са грмљавином који ће бити интензивнији после подне и увече, нарочито на западу и југозападу где су могуће и какткотрајне временске непогоде праћене великом количином падавина за кратко време и локалном појавом града.

киша лето Фото: Слађана Белић
Фото: Слађана Белић

Дуваће слаб и умерен ветар, у јужном Банату и доњем Подунављу још пре подне и јак, јужни и југоисточни, пре подне на западу, а током дана и у осталом делу земље ветар ће бити у скретању на слаб и умерен, а у зони интензивних грмљавинских развоја краткотрајно и јак, западни и северозападни.

Променљиво облачно, киша и грмљавина – температура до 33 степена

Температуре ће се кретати у распону од 14 до 25 степени на северу и западу, односно до 33 степена на истоку и југу Србије.

У Београду ће бити променљиво облачно, касно после подне и увече повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, док ће највиша дневна температура бити око 29 степени.

Метеоропатске реакције – главобоља, раздражљивост и болова у костима

Наставља се период са релативно неповољним утицајем биометеоролошке ситуације на хроничне болеснике.

Нарочит опрез се саветује особама са бронхијалном астмом, срчаним тегобама, као и нервно лабилним особама.

Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду главобоље, раздражљивости и болова у костима и зглобовима. Повећана пажња у саобраћају је препорука свим учесницима.

Slične Vesti
Društvo

Тражимо посао за Вас

admin

ПОСЛОДАВАЦ:КОМПАНИЈА  „СЛОБОДА“ АД АДРЕСА: РАТКА МИТРОВИЋА ББ, 32000 ЧАЧАК Телефон: 032/515-0903                Лице за контакт: Добривоје Арсенијевић   Назив посла: КОМАНДИР ФТО И ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број тражених извршилаца: 1 (један)   Образовање: висока  стручна спрема машинске, технолошке, економске, организационе, правне струке….(предност имају кандидати машинске и технолошке струке) Радно искуство: небитно Врста запослења: на одређено време са […]

СЕРВИС
Društvo

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 22. јун

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 22. јун ПОРОДИЛИШТЕЈуче је у Породилишту чачанске Болнице рођено ПЕТ БЕБА, ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ТРИ ДЕЧАКА.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављен 33 преглед у амбуланти и 5о кућних посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈПоласци за Пожегу и Краљево – по реду вожње (322-518).ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је […]
Društvo

СУТРА СЕЧА БАДЊАКА

G. D.

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић ће, заједно са сарадницима, у суботу, на Бадњи дан, кренути у сечу бадњака у 7:15 часова испред Градске управе. Бадњак ће се сећи на Каблару.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.