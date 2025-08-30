Променљиво облачно, местимично са кишом

Извор:РТС, РХМЗ
Променљиво облачно са кишом и грмљавином – температура до 33 степена
У Србији ће бити променљиво облачно и нестабилно, местимично са кишом и пљусковима са грмљавином који ће бити интензивнији после подне и увече, нарочито на западу и југозападу где су могуће и какткотрајне временске непогоде праћене великом количином падавина за кратко време и локалном појавом града.
Дуваће слаб и умерен ветар, у јужном Банату и доњем Подунављу још пре подне и јак, јужни и југоисточни, пре подне на западу, а током дана и у осталом делу земље ветар ће бити у скретању на слаб и умерен, а у зони интензивних грмљавинских развоја краткотрајно и јак, западни и северозападни.
Температуре ће се кретати у распону од 14 до 25 степени на северу и западу, односно до 33 степена на истоку и југу Србије.
У Београду ће бити променљиво облачно, касно после подне и увече повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, док ће највиша дневна температура бити око 29 степени.
Метеоропатске реакције – главобоља, раздражљивост и болова у костима
Наставља се период са релативно неповољним утицајем биометеоролошке ситуације на хроничне болеснике.
Нарочит опрез се саветује особама са бронхијалном астмом, срчаним тегобама, као и нервно лабилним особама.
Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду главобоље, раздражљивости и болова у костима и зглобовима. Повећана пажња у саобраћају је препорука свим учесницима.