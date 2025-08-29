ПО БОРИНОЈ ЖЕЉИ НА ЊЕГОВОМ ГРОБУ УКРШТЕНЕ ДВЕ ГИТАРЕ

Рок легенда Борислав Бора Ђорђевић преминуо је 4. септембра прошле године, по сопстевној жељи сахрањен је у свом родном Чачку. Неколико дана пре годишњице смрти постављен је и споменик на Градском гробљу, на гробу легендарног фронтмена “Рибље чорбе“.
По Бориној жељи, на његовом споменику налазе се две укрштене гитаре, како је и написао у последњој песми коју је “Рибља чорба“ снимила.
…Не трошите џабе паре
нисам тол’ко важан лик
укрстите две гитаре
нек’ то буде споменик
Конзилијум саопштење
објављује сваки дан
да упозна јавно мијење
колико сам болестан
Моје тело пошаљите
у Чачак, у Србију
у Љубљани оставите
срце нека буде ту…