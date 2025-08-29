Društvo

ПО БОРИНОЈ ЖЕЉИ НА ЊЕГОВОМ ГРОБУ УКРШТЕНЕ ДВЕ ГИТАРЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Рок легенда Борислав Бора Ђорђевић преминуо је 4. септембра прошле године, по сопстевној жељи сахрањен је у свом родном Чачку. Неколико дана пре годишњице смрти постављен је и споменик на Градском гробљу, на гробу легендарног фронтмена “Рибље чорбе“.

По Бориној жељи, на његовом споменику налазе се две укрштене гитаре, како је и написао у последњој песми коју је “Рибља чорба“ снимила.

…Не трошите џабе паре

нисам тол’ко важан лик

укрстите две гитаре

нек’ то буде споменик

Конзилијум саопштење

објављује сваки дан

да упозна јавно мијење

колико сам болестан

Моје тело пошаљите

у Чачак, у Србију

у Љубљани оставите

срце нека буде ту…

ЛЕТО (Фото: Слађана Белић)
Променљиво време

G. D.

Променљиво време Променљиво и нестабилно јутро са кишом, пљусковима и грмљавином широм земље. После подне разведравање. Температура до 29 степени. Током јутра у нашој земљи променљиво и нестабилно време, повремено с кишом, пљусковима и грмљавином.  Интензивније падавине се очекују у северним и западним, а пре подне и средином дана у централним, источним и југоисточним крајевима […]
УТАБАНИМ СТАЗАМА УСПЕХА У БУДУЋЕ ПОБЕДЕ

N. R.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА СВЕЧАНО ПРОСЛАВИЛА 20 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Ученици, професори и управа Прехрамбено–угоститељске школе, у присуству гостију, представника Министарства просвете, локалне самоуправе, Школске управе, јавних установа и институција, привредних субјеката, као и бивших радника, прошлог петка, 7. априла, прославили су јубилеј, 20 година постојања и рада. “Јубилеји су прилике да саберемо сећања, да се осврнемо на […]
U požaru u Miokovcima izgoreo objekat od skoro 500 kvadrata, u kome se nalazilo seno

G. D.

Veliki požar izbio je u selu Miokovci u krugu porodičnog domaćinstva, kada se zapalio objekat u kom se nalazilo seno. Na lice mesta odmah po dojavi, oko 20 sati, upućena su tri vatrogasna vozila, a sa vatrenom stihijom se duže od sat vremena bori deset vatrogasaca. „Ugledali smo ogroman plamen, čitavo nebo u trenutku je […]

