НОВИ ТРИЈУМФ ЧАЧАНСКОГ КЛУБА „ГРАДАЦ 032“

Милијанки Луковић је припала златна медаља, а Бранки Трифуновић сребрна у појединачним категоријама. Такмичиле су се у изузетно јакој конкуренцији на Међународном турниру „Трофеј Београда 2025“ у куглању за слепе и слабовиде спортисте…
Учествовало је девет екипа из Хрватске, Словеније и Србије и више од 40 појединаца. Међународни турнир „Трофеј Београда“ одржан је, 6. септембра, у бањи Јунаковић код Апатина. Организатор, београдски клуб Напредак, одабрао је то место због изузетних услова. Спортска хала у бањи Јунаковић има осам куглашких стаза.
На „Трофеју Београда“ учествовале су само две такмичарке из Чачка и обе су освојиле медаље. Милијанка и Бранка су потврдиле и доминацију Спортско-рекреативног удружења слепих и слабовидих „Градац 032“ у Б2 категорији (слабовиди куглаши).
– Због велике удаљености, трошкова пута и смештаја, нисмо могли да се такмичимо екипно. Нас две смо платиле све трошкове, што наш успех чини још вреднијим и значајнијим. Постигнути резултати представљају, не само спортски, већ и мотивациони подстрек, када је реч о посвећености и љубави према послу – напомиње Бранка Трифуновић, председница клуба „Градац 032“.
У суботу и недељу, 13. и 14. септембра, клуб „Градац 032” учествује на међународном турниру у говорном пикаду у Сиску. Наша екипа ће једина представљати Србију на такмичењу у Хрватској.
ЗНАЧИ СВАКА ПОМОЋ
И клубу „Градац 032“ доста би значила подршка заједнице, спонзора и љубитеља спорта да би наставили такмичења на међународним турнирима и обезбедили још већи успех. Свака финансијска, логистичка и медијска помоћ је од кључног значаја за развој и одрживост овог јединственог спортског колектива. Број текућег рачуна Спортско-рекреативног удружења слепих и слабовидих „Градац 032“ је 105-035180300007-43 Аик банка.
Фото: Клуб „Градац 032“