Пријем за носиоце Вукове дипломе
У Лучанима је jуче одржан свечани пријем вуковаца и ђака генерације из основних и средње школе са територије општине Лучани. Председник Скупштине општине Лучани Весна Стамболић је у име локалне самоуправе ученицима уручила поклоне, лаптопове, честитала на постигнутим резултатима и пожелела срећу у наставку школовања. Од локалне самоуправе лаптопове је добило 12 ученика и то: два вуковца из Средње школе „Драгачево“ Гуча, четири вуковца из ОШ „Милан Благојевић“ у Лучанима, два вуковца из ОШ „Академик Миленко Шушић“ у Гучи, два вуковца из ОШ „Горачићи“ и два вуковца из ОШ “ Котража“ у Котражи.
„Данас општина Лучани наставља лепу праксу коју смо започели пре три године. Нашим драгим вуковцима, укупно их je 12 , данас су уручени пригодни поклони од стране локалне самоуправе. Они су добили лаптоп рачунаре који ће им користити у наставку школовања. Ми, као локална самоуправа, трудимо се да омогућимо услове за бољи друштвени живот младих у Лучанима, радимо на уређењу индустријске зоне у Крстацу која ће омогућити инвеститорима да отворе производне погоне у којима можемо очекивати упошљавање великог броја наших суграђана свих профила, као и наших данашњих вуковаца који ће након школовања моћи да се врате у своју општину где ће имати добре услове живота и рада“, рекла је данас председница Скупштине општине Лучани Весна Стамболић.
Лаптоп рачунаре данас су добили следећи ученици: Јана Ћебић и Јован Стојић, Средња школа „Драгачево“, затим из ОШ „Милан Благојевић“ Лучани: Антонија Ковачевић, Анђелина Вукајловић, Милица Урошевић, Милица Домановић; ОШ „Академик Миленко Шушић“ Гуча : Наталија Томић, Младен Вилотијевић, ОШ „Горачићи“: Анђела Радовић, Данка Плазинић; ОШ „Котража“ Котража: Вељко Лазаревић, Лука Сеничанин.