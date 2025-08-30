ШТА СВЕ САДРЖИ НОВИ ПАКЕТ ЕКОНОМСКИХ МЕРА ДРЖАВЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА
МЕРЕ НАМЕЊЕНЕ СИРОМАШНИЈИМ ГРАЂАНИМА СА ПРИМАЊИМА ДО 100.000 ДИНАРА
Председник Србије Александар Вучић представио је у недељу, 24. августа, у Палати „Србија“, нове економске мере за побољшање животног стандарда грађана које ће ступити на снагу ћим буду донете уредбе, неке већ од 1. септембра. Мере се односе се на ограничење трговачких маржи, измене Закона о извршењу и обезбеђењу, ниже цене огревног дрвета и попусте на рачунима за електричну енергију, као и на смањење каматних стопа на кредите. Ограничење трговачких маржи ће трајати најмање шест месеци, а ниже каматне стопе на кредите примењиваће се најмање годину дана. Мере су, према речима председника Србије, намењене пензионерима и запосленима који спадају у категорију сиромашнијих, а чија примања не прелазе 100.000 динара и испод су републичког просека.
ОГРАНИЧЕЊЕ ТРГОВАЧКИХ МАРЖИ
Ограничење трговачких маржи допринеће великом смањењу цена, а реч је о 3.000 производа, разврстаних у 23 групе (алуминијумске фолије за кухињске потребе, пелене за бебе и за одрасле, махунарке, пиринач као посебна група, безалкохолна пића, кафа и чај, слани кондиторски производи, поврће и воће, смрзнуто воће и поврће, сирће, тестенине, смрзнута риба, гриз, све врсте брашна, млечни, кисело млечни производи и јаја, махунарке – пасуљ, слатки кондиторски производи, све врсте уља и свињска маст, хлеб и пецива, све врсте меса и месних прерађевина). Марже ће бити максимално 20 процената и према речима Вучића, овом мером ће бити обухваћено 24 трговца на мало. Рабат ће бити ограничен на 10 одсто.
У нашој земљи, како је навео Вучић, највеће марже имају четири највећа трговинска ланца.
– „Делез“, „Меркатор“, „Лидл“ и „Универ Експорт“ генеришу 51% укупне трговине на мало у нашој земљи. Дакле, говорим о прехрамбеним производима, личној хигијени и кућној хемији. Овом мером смо обухватили 24 трговца на мало. То су „Делез“, „Лидл“, „Меркатор“, „Универ Експорт“, „Аман“ који има релативно малу маржу, 23,73, или „Штампа систем“ који има 14,97, он неће морати то да исправља. „Гомекс“ Зрењанин има велику маржу, преко 39%, затим „ББ Трејд“ – Зрењанин, „Белторг“ – Београд, „Микромаркет“ – Сремска Kаменица, „Рост Продукт“ – Београд, „Веропулос“, Веро продавнице… То је само део ланаца који ће морати да спуштају цене производа, али и ови који су испод мораће да спуштају цене оних производа који су изнад 20% марже, јер овде говорим о просечним маржама – прецизирао је Вучић и додао да ће од огранићења маржи бити изузете самосталне трговинске радње, односно мали маркети у селима, јер они не могу да издрже конкуренцију великих.
НИЖЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА КРЕДИТЕ, ЗА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ
Најављујући ниже каматне стопе на кредите, Вучић је истакао да је држава желела да подстакне додатну потрошњу и да помогне људима средње класе и нешто слабије стојећим од средње класе са примањима до 100.000 динара, што значи да ће се ова мера односити на готово 65 одсто запослених и готово 92 процената пензионера у Србији. Камата на готовинске кредите за те грађане неће смети да пређе 7,5 одсто, а Поштанска штедионица ће камату спустити чак на 5,99 одсто.
Говорећи о стамбеним кредитима, председник Србије је истакао да ће ту бити уведене и додатне погодности. Као пример навео је узимање стамбеног кредита од 90.000 евра на 30 година. За кредит од 90.000 евра висина номиналне каматне стопе је 4,50, за стамбене кредите биће смањена за 0.5 индексних поена.
Најављена мера ће обухватити и рефинансирање постојећих кредита грађанима који испуњавају услов да имају плату или пензију до 100.000 динара и то без додатних трошкова. Обрада кредита се неће плаћати, а камата ће бити за десетину мања. Поштанска штедионица неће наплаћивати одржавања рачуна до краја године.
ИЗМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Извршитељи више неће моћи да одузму некретнину до 60 квадрата, рекао је Вучић, истичући да ће та мера бити социјална.
ПОПУСТ ЗА СТРУЈУ
Председник Србије је најавио и попусте на рачуне за струју, који ће се односити на најсиромашније грађане, а посебно на пензионере са примањима до 25.000, а бориће се да то буде до 28.000 динара, како би се овом мером обухватило бар 30 одсто пензионера који имају најмање пензије. Право на попуст оствариваће и домаћинства која имају статус енергетски угроженог купца и примаоци социјалне помоћи, који већ користе одређене олакшице.
ЈЕФТИНИЈИ ОГРЕВ
Вучић је најавио да је пета мера нижа цена огревног дрвета за одређене категорије становништва. Он је навео да је тренутна цена 5.269 динара, а за социјалне категорије 4.581 динар и да ће она за све социјално угрожене људе бити умањена за чак 36 одсто, што износи 2.900 динара по кубном метру. Бесплатан огрев, по осам кубних метара, добиће 1.000 најугроженијих породица. Ова пета мера ће трајати шест месеци, а након тога ће бити размотрено да ли има потребе да се продужи.
Председник Србије је изразио уверење да ће од нових економских мера корист имати милиони грађана. Посебно је нагласио да су мере везане за цене и извршење одговор на захтеве граћана који су до њега и Владе Републике Србије стигли путем друштвених мрежа. Најавио је и отварање посебног центра за примање захтева и предлога грашана, који ће касније бити разматрани.
В. С.
ШТА ГРАЂАНИ МИСЛЕ О НОВИМ ЕКОНОМСКИМ МЕРАМА?
Грађани са којима смо разговарали претежно сматрају да је најављени пакет економских мера добар потез државе који ће зауставити даље урушавање животног стандарда, првенствено грађана који имају скромније приходе. Наравно, било је и скептика, који су нам рекли да ове мере дугорочније гледано не могу значајније да поправе стање, јер су зараде у нашој земљи и даље на ниском нивоу.
– Најављене економске мере су добар потез државе. Надам се да ће уродити плодом, јер има много нас који живимо на минималцу. Већ неколико година, рекла бих још од пандемије короне, све теже спајамо крај са крајем, јер никако не можемо да покријемо све породичне потребе. Ако исплатимо месечне рачуне и купимо оно најелементарније за припремање хране, недостаје нам новца за нешто друго. Живот ми се претворио у стално пресабирање. Муж повремено ради и допунске послове, али никако да опоравимо. Можда ћемо осетити неки бољитак након увођења ових мера – рекла је за „Чачански глас“ Олга. Р. из Чачка.
– Више нисам у стању да испратим сва поскупљења производа. Живим од скромне пензије и принуђена сам да водим рачуна о сваком динару. Купујем само производе који су на снижењу, како бих имала довољно новца за лекове. Ево, стиже и септембар, а огрев нисам обезбедила. Можда ће ми ове мере државе омогућити да дођем до јефтинијих дрва – каже Гоца из Качулица.
– Нисам сигуран да ће нам ове мере дугорочније променити живот. Било је и раније неких сличних акција, али су биле кратког даха. Можда ће нам ово помоћи да лакше прегурамо зиму, јер има доста грађана који живе од минималних зарада и скромних пензијица. Видећемо како ће све то функционисати – рекао је Иван из Чачка који ради за минималац још од приватизације фирме у којој је запослен.
– Чини ми се да су мало са овим мерама закаснили, али како каже наш народ: „Боље икад него никад!“. Свиђа ми се ова мера која се односи на камате на кредите. Многима ће то много значити – рекао је за наш лист Јовица из Слатине.